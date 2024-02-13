Отмечается, что украинцы запускают тысячи крошечных дронов по российским войскам, штурмующим город.

В летную погоду небо над Авдеевкой в Донецкой области буквально гудит от сотен украинских FPV-дронов. Наряду с дронами-бомбардировщиками они являются "наиболее используемым, точным и эффективным оружием этого периода". Как пишет Forbes, некоторые российские оккупанты уже даже не пытаются спрятаться от этих БПЛА.

"Две армии. Два разных типа авиации. Четырехмесячная битва за руины Авдеевки достигает кульминации, и украинские и российские военные обстреливают друг друга с воздуха. Разница в том, что украинцы запускают тысячи крошечных дронов по российским войскам, штурмующим город. А россияне сбрасывают с пилотируемых боевых самолетов сотни мощных планирующих бомб", - говорится в публикации.

Отмечается, что у бойцов ВСУ, героически обороняющих Авдеевку, заканчиваются боеприпасы для артиллерийских батарей и систем ПВО. В связи с этим украинские защитники активно используют дроны.

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"Теперь эти одноразовые взрывающиеся дроны заменяют традиционную артиллерию", - отмечает издание.

Известно, что Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов в месяц.

"Еще в конце лета украинские артиллерийские батареи выпускали столько же снарядов, сколько и российские. Украинские бригады не продвинулись слишком далеко во время своего летнего наступления, но в значительной степени любые успехи, которых они добились, можно объяснить именно этим паритетом огневой мощи. Однако, в октябре крайне правые республиканцы в Конгрессе США заблокировали дальнейшую помощь США Украине. Это лишило украинские силы потенциально сотен тысяч артиллерийских снарядов и сотен ракет ПВО", - пишет Forbes.

Указывается, что примерно в то же время российские войска начали продвигаться вокруг Авдеевки, а затем и прорываться в город, несмотря на колоссальные потери.

Forbes указывает, что сейчас "кровавая авдеевская кампания, похоже, приближается к завершающей фазе".

Бои за Авдеевку - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 8 февраля Россия оккупировала около 18% территории Авдеевки. Такие данные обнародовали аналитики OSINT-сообщества DeepState.

Отмечалось, что в частном секторе на севере населенного пункта ведутся штурмы. Якобы на тот момент россияне перешли железнодорожный мост и пытались через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.

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