По мнению президента, РФ уже находится в атмосфере своего поражения и в атмосфере безнадежности для себя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже находится "в атмосфере своего поражения и в атмосфере безнадежности для себя".

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Взгляните, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам", - сказал Зеленский, намекая на пресс-конференцию российского президента, которая состоялась сегодня. Видео дня

По мнению главы государства, Россия уже находится "в атмосфере своего поражения и в атмосфере безнадежности для себя".

"Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаку, у них есть оружие, ракеты, есть "Шахиды", которые они применяли против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажируя мир. Но у них нет шансов и не будет, потому что Украина движется вперед", - подчеркнул президент.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 14 октября в Украине ликвидировали 64 тысячи 300 рашистов. Также уничтожены две тысячи 521 вражеский танк и 5172 бронированных машин.

Также ранее сообщалось, что установлены имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине. На текущей неделе стало известно о первых боевых потерях среди мобилизованных россиянах после 21 сентября.