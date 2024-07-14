Он объяснил, как изменилась ситуация после наступления РФ на Харьковщине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает отмену запрета на удары по военным объектам в России.

В интервью информационному телемарафону он отметил, что право Украины атаковать легитимные военные цели на российской территории четко определено международным правом. "Поскольку это война, которую Россия начала против Украины, то Украина имеет право на самооборону, а это включает также удары по правомерным целям на территории агрессора. Для меня это совершенно ясно", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса напомнил, что украинские силы поражали из западного оружия цели РФ на оккупированной территории, однако наступление на Харьковском направлении это изменило. "В этом случае линия фронта и граница с Россией почти совпадают. И как здесь ожидать, что Украина не будет атаковать артиллерию или аэродромы, которые расположены сразу по другую сторону фронта?" - подчеркнул он.

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Также Столтенберг отметил, что не все страны-члены Североатлантического Альянса вводили ограничения на использование своего оружия, а некоторые ослабляют запреты уже сейчас.

Удары по территории России

Еще в конце мая генеральный секретарь НАТО заявил, что пришло время отменить запрет использовать западное оружие для ударов по объектам в России.

После этого более 10 стран-членов Альянса сделали заявления о том, что Украина должна иметь возможность защищаться от российских атак. Впоследствии в Соединенных Штатах Америки также отменили запрет на такие удары, однако лишь частично.

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