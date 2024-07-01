Силы обороны ударили по тепловозу, который вез топливо и ехал из Донбасса в Крым.

Подразделение беспилотников "Ронины" из состава 56-й отдельной механизированной бригады поразило российский тепловоз с эшелоном топлива возле Токмака. Удар свидетельствует не только в возможностях украинских дронов, но и о проблемах в логистике врага, сообщает Defense Express.

Как отмечается, сообщество "Око Гора" проанализировало геолокацию, где был поражен эшелон и выяснило, что удар произошел вглубь почти 30 километров от линии боестолкновения. Однако аналитики утверждают, что в этой ситуации необычность заключается не в рекордных показателях дальности полета дрона, а в том, что россияне используют железнодорожную линию в 25 км от боевых действий.

"На этом месте стоит проанализировать сам характер цели, по которой было попадание, и здесь мы вот что увидим. На кадрах фигурировал двухсекционный тепловоз типа 2ТЭ116, который имеет длину корпуса в 36 метров и полную массу аж в 276 тонн. Эти габаритные характеристики делают пораженный тепловоз не только самой необычной, но и самой большой целью рашистов, по которой попал наш FPV-дрон", - говорится в материале.

Однако пока неизвестно к каким последствиям привело попадание украинских дронов по российскому тепловозу. Эксперты предположили, что с одинаковой вероятностью поражение могло как не дать никаких последствий, так и привести к неисправности локомотива, что усложнит дальнейшее движение эшелона с топливом.

Кроме того, в материале пришли к двум выводам:

1. Возможности Сил обороны увеличились в той степени, которая позволяет попадание по движущимся целям на дистанции 20-30 километров от линии фронта. 2. Оккупационная армия активно эксплуатирует "железнодорожный коридор" из Донбасса в Крым для обеспечения своей логистики. Таким образом это автоматически вносит эту магистраль в перечень приоритетных целей.

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Как писал УНИАН, 28 июня в России БПЛА атаковали нефтебазу в Тамбовской области. На месте возник сильный пожар. Местные жители утверждали, что базу атаковали три дрона.

По данным украинского президента Владимира Зеленского, по состоянию на 24 июня Украина поразила уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз России.

"Для дронов СБУ уже расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой", - подчеркнул Зеленский.

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