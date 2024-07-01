Отправка России огромного количества дронов на фронт не приводит к автоматическим успехам оккупантов.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, на вооружении было немного малых беспилотников, но сейчас они широко используются обеими сторонами для наблюдения, обнаружения артиллерии и нанесения ударов. Украина быстрее адаптировалась к "войне дронов" и первой начала использовать БпЛА в различных вариациях, однако Россия догоняет, сообщает Forbes.

"Украина с ее культурой технологических стартапов быстро адаптировалась к "войне дронов". Более 200 украинских компаний сейчас поставляют военные беспилотники при поддержке некоммерческих организаций и волонтерских групп. В то же время Россия с ее жестким центральным контролем и зависимостью от монополий не двигалась так быстро. Но она требует значительно больших ресурсов, и чем дольше длится война, тем больше они становятся", - говорится в материале.

Эксперт по российским беспилотникам и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт также отметил, что в 2022 году в России почти не было дронов, а эффектная работа украинских РЭБов еще больше их переполовинила. Тем не менее сейчас большая часть российских военных принимает малые беспилотники как ключевой актив, а производство может достигать миллиона в год. Но признание еще далеко от всеобщего.

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Также известно, что крупнейшим российским производителем беспилотников FPV является добровольческий отряд батальона Судоплатова. Эта теневая группа всегда хорошо финансировалась путем "благотворительных пожертвований" и, кажется, имеет богатых спонсоров. Однако, по словам эксперта, львиную долю дронов оккупантам на фронт передают именно волонтеры.

"Российские блогеры и волонтеры отмечают, что некоторые российские командиры до сих пор не понимают ценности этих беспилотников, не понимают, как такая технология и небольшие подразделения беспилотников вписываются в большую структуру сил, и иногда противодействуют широкому использованию такой техники в тактических целях", - сказал Бендетт.

Он также добавил, что есть массовые случаи, когда дроны, которые передают волонтеры или покупают сами военные, не качественные.

"Вполне вероятно, что общие усилия России, направленные на разработку и производство малых беспилотников, являются большими, чем усилия Украины. Вместе с тем, даже если российские волонтеры смогут собрать на север от 100 000 FPV в месяц, многие из этих беспилотников на самом деле страдают от низкого качества и отсутствия стандартизации сборки, многие из них не полетят далеко при первом запуске, многие из них будут потеряны из-за РЭБов и других контрмер", - отметил эксперт по российским беспилотникам.

Также отмечается, несмотря на то, что Россия ежемесячно отсылает на фронт огромное количество дронов, не приводит к автоматическим успехам оккупантов на поле боя. Эксперт объясняет это тем, что количество беспилотников, которые летают, также зависит от количества операторов беспилотников.

Согласно данным Бендетта, 50% российских беспилотников сбиваются собственными системами ПВО еще до того, как они достигают украинских линий. Это связано с отсутствием координации между подразделениями радиоэлектронной борьбы и операторами беспилотников.

Несмотря на все попытки, россияне не смогут использовать беспилотники так успешно и эффектно, как украинцы, говорится в материале. Но со временем это возможно, ведь они умело копируют украинские технологии.

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Как писал УНИАН, Украина серийно выпускает ударные дроны с дальностью более 1000 километров. Это удалось благодаря сотрудничеству оборонных госпредприятий и частных специалистов.

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными (...) Немалый вклад сделали наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", - сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

Из-за массовых атак украинских дронов, россияне придумали как защищаться от беспилотников. Для этого они выдают военным специальные рюкзаки с антеннами, которые глушат связь между дроном и оператором, а также выпустили на фронт специальную гусеничную машину.

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