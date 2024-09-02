Отмечается, что оккупанты зашли на территорию шахты "Южно-донбасская №1".

Российские оккупационные войска возобновили удары с целью обхода с флангов города Угледар Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Вчера тяжелая ситуация была в Водяном, там кацапы на 4 ВВТ (вооружение и военная техника, – ред.) с десантом залетели в село. Последних пытаются выкурить, бои продолжаются. Кацапы зашли и на территорию шахты "Южно-донбасская №1"", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что утром в понедельник, 2 сентября, на Пречистовку ехало две вражеских колонны. Они объединились в одну из 8 ВВТ и смогли заехать в село со стороны Павловки. Продолжается бой.

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DeepState также проиллюстрировал свое сообщение картой:

Война в Украине: ситуация на фронте

В течение последних двух дней российские захватчики не продвигались на Покровском направлении. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Тем временем на Харьковщине противник применяет новую тактику. Как рассказал представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев, враг также продолжает заводить на Харьковское направление дополнительные подразделения. В частности, россияне завезли в Волчанск "кадыровцев".

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