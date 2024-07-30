Цехоцкий сообщил, что за последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.

Сейчас российские оккупанты ищут слабые места украинских защитников для концентрации сил. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, Покровское и Кураховское направления самые горячие.

"Но не стоит снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В прошлую субботу и воскресенье, после длительных пехотных штурмов, на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 оккупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет", - пояснил Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он также сообщил, что за последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.

"Благодаря нашим мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить танки Т-72, БМП-2. Несмотря на то, что враг сегодня не проводил штурмовых наступательных действий, мы продолжаем успешно действовать. За эти сутки Силы обороны уничтожили много российских пунктов управления и технику в тылу врага. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно когда есть необходимые средства для борьбы с врагом", - добавил Цехоцкий.

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Оккупанты после получения спонтанного успеха на Торецком направлении накопят и подтягивают резервы. Потери у россиян огромные - сотни погибших в день. Впрочем, поток штурмовых групп не уменьшается, он стабильно большой.

Об этом заявил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младший лейтенант Станислав Краснов. По словам военного, россияне делают ставку на прорыв нашей линии обороны.

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