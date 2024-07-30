Сейчас российские оккупанты ищут слабые места украинских защитников для концентрации сил. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
По его словам, Покровское и Кураховское направления самые горячие.
"Но не стоит снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил. В прошлую субботу и воскресенье, после длительных пехотных штурмов, на Покровском направлении были мощные атаки с использованием техники. За эти два дня было уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 оккупантов. Видим результат, у врага больших продвижений нет", - пояснил Цехоцкий в эфире телеканала "Эспрессо".
Он также сообщил, что за последние сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны противника не происходило.
"Благодаря нашим мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить танки Т-72, БМП-2. Несмотря на то, что враг сегодня не проводил штурмовых наступательных действий, мы продолжаем успешно действовать. За эти сутки Силы обороны уничтожили много российских пунктов управления и технику в тылу врага. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно когда есть необходимые средства для борьбы с врагом", - добавил Цехоцкий.
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Оккупанты после получения спонтанного успеха на Торецком направлении накопят и подтягивают резервы. Потери у россиян огромные - сотни погибших в день. Впрочем, поток штурмовых групп не уменьшается, он стабильно большой.
Об этом заявил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младший лейтенант Станислав Краснов. По словам военного, россияне делают ставку на прорыв нашей линии обороны.