В конце марта российские войска сосредоточили свое внимание на двух небольших деревнях: Урожайном и Старомайорском.

В течение нескольких месяцев украинские солдаты на юго-востоке Украины могли отражать российские атаки.

Даже при нехватке артиллерийских снарядов 58-я мотострелковая бригада отражала повторные атаки, защищая ограниченные успехи своего контрнаступления в прошлом году, пишет The New York Times.

Бригада понесла потери, но отразила каждую российскую атаку, включая атаку элитной бригады морской пехоты, оставив сгоревшую российскую бронетехнику, усеивающую открытую степь.

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Но в конце марта российские войска сосредоточили свое внимание на двух небольших деревнях: Урожайном и Старомайорском. Россиянам потребовалось три месяца, но после занятия Старомайорского в июне они наконец прорвали изнуренных украинских защитников и захватили Урожайное.

"Потеря деревень стала ударом для Украины, произошедшим на фоне недавних российских успехов на многих участках линии фронта, и потому что украинская морская пехота так упорно боролась, чтобы освободить их во время кровавого контрнаступления", - сказано в материале.

Для бойцов 58-й бригады, которая обороняла Урожайное с октября, и подразделений Национальной гвардии, прикрепленных к ним, это было вдвойне тяжело.

Солдаты и офицеры, побывавшие в этих двух селах, говорят, что там не было ни одного мирного жителя, а дома были настолько разрушены, что нечего было защищать.

"Бои происходили в руинах, из подвалов. Было несколько траншей, но не было никаких оборонительных сооружений, и построить их было невозможно", - сказал 43-летний Карай, майор армии, который был в Урожайном и видел некоторые из более ранних боев.

Урожайное состоит всего из двух улиц, и российские войска уже заняли половину деревни в июне, сказал Карай.

"В течение полутора месяцев это было похоже на драку двух стай собак. Столько всего летало вокруг, что раненых можно было эвакуировать только ночью. Поэтому наступил момент, когда держать людей там не имело смысла", - добавил он.

Конец, когда он наступил, был молниеносным и заставил быстро отступить из деревни.

40-летний член Национальной гвардии, который попросил называть его только по имени, Марк, опубликовал драматичный пост на платформе социальных сетей X. The New York Times удалось проверить его личность.

Получив приказ помочь защитить Урожайное 8 июля, его подразделение "сорвало джекпот", написал он. Укрывшись в подвале дома, они выдержали четыре дня интенсивной российской бомбардировки.

К 12 июля их дом подвергся атаке беспилотников. Его командир предупредил их, что украинское подразделение впереди отступило, а россияне заняли позиции в доме напротив. С первыми лучами солнца людям было приказано отойти на другую позицию, что они благополучно и сделали, поскольку началась новая бомбардировка.

Марк рассказал, как в 6 утра мимо его позиции промчались три российских бронетранспортера, выставив пехоту, которая преградила им путь. Главный штурм начался.

Его подразделению было приказано отступать через поля, поскольку дорога находилась под контролем оккупантов. Сначала все было организованно, но через несколько часов это превратилось в отчаянную схватку под обстрелом, в которой остались раненые и убитые.

"Вражеские беспилотники постоянно кружили над отступающими группами, корректируя огонь вражеской артиллерии", - сказал Марк.

Час спустя он попал под обстрел и был ранен в обе ноги.

"Я не мог идти дальше", - добавил военный.

Он наложил жгут на ногу и увидел, как мимо проходили группы отступающих солдат. Солдат Национальной гвардии, использовавший позывной Рубероид, остановился, чтобы помочь.

Марк рассказал, что под предводительством Рубероида он прополз через подлесок и минное поле к назначенному пункту сбора раненых. Второй раненый попытался последовать за ним, но был слишком слаб и сказал им оставить его. Ему потребовалось более 12 часов, чтобы добраться до медпункта.

В разговорах после падения деревни солдаты на близлежащем фронте говорили, что они чувствовали напряжение от трех крупномасштабных российских атак в октябре, ноябре и феврале, а затем трех месяцев интенсивных боев в Урожайном.

Члены 58-й бригады провели последний день, зарывшись в грязевые окопы на линии фронта возле Урожаного, прислушиваясь к приближающимся снарядам и отбиваясь от взрывоопасных беспилотников с помощью ручных электронных глушителей. Они соорудили металлические ограждения и накрыли коврами множество отверстий, чтобы заблокировать небольшие, но смертоносные взрывающиеся дроны.

"Самый опасный момент для людей - когда подразделения меняются местами после нескольких дней на линии фронта и часто попадают под обстрел", - отмечают журналисты.

Снайперское подразделение 58-й бригады переподготовилось, чтобы работать в качестве группы беспилотников, и с июня находится в Старомайорском.

"Мы будем сдерживать их настолько, насколько сможем", - сказал 28-летний снайпер, использующий позывной Стен, который теперь работает пилотом беспилотника.

Он показал на своем телефоне видео своих успешных ударов беспилотников по российским машинам, по одинокому мотоциклисту и по складу боеприпасов в деревне.

"Они постоянно пытаются атаковать наши позиции, в основном небольшими группами на мотоциклах. Они забираются в лесные массивы и окапываются там. Они распространяются, как тараканы", - сказал он о российских войсках.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские войска захватили два прифронтовых села на востоке Донецкой области Украины.

Как сообщает Associated Press, об этом заявил в понедельник сержант старший сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Чаус. Это произошло после непрерывных штурмов, которые являются частью попытки Кремля преодолеть украинскую оборону.

"Они непрерывно давили, чтобы захватить Волчье и Прогресс. Они направили большое количество войск, которые ранее не использовались", - сказал Чаус.

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