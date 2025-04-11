Отмечается, что большую роль сыграли активизация дронов и одна из тактик россиян уничтожать позицию "в ноль".

За последние дни российские войска оккупировали поселки Пантелеймоновка и Александрополь Донецкой области. Также россияне продвинулись в районе села Архангельское и, по предварительной информации, захватили населенный пункт Калиново. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Отмечается, что ухудшение ситуации в районе Пантелеймоновки происходило постепенно с наращиванием интенсивности, и, к сожалению, россияне нашли слабые места в обороне.

"Большую роль сыграли активизация дронов в данном районе и одна из тактик ка***ов - уничтожать позицию в ноль, до максимальной невозможности ее удержания", - говорится в сообщении.

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Указывается, что в последнее время набирает обороты борьба между экипажами дронов:

"Кто быстрее найдет и уничтожит, тот имеет преимущество. Ну и отдельно стоит выделить проблемы с ТРО, которое часто испытывает трудности в содержании участков фронта".

ВСУ готовятся к наступлению России - что сообщалось

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что в ВСУ предполагают наступление РФ в приграничье Сумской и Харьковской областей, а также не исключают попытки россиян наступать в сторону Черниговской области. Кроме того, оккупанты могут активизироваться в районе Северска, а также на юге.

Отмечалось, что на Сумское направление перебрасывают дополнительные силы. Там ближайшая цель россиян - заход в село Локня.

Силы обороны Украины готовятся к усилению наступления России на большинстве направлений фронта в конце весны - начале лета.

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