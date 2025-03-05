В ГСЧС сообщили, что спасли 14 человек.

Вечером 5 марта российская ракета попала в пятиэтажный отель в Кривом Роге, в результате чего погибло два человек.

Обновлено. В Днепропетровской ОВА сообщили, что до 2-х возросло количество погибших в Кривом Роге. В настоящее время госпитализированы 7 пострадавших. Из них 4 - в тяжелом состоянии.

"Погиб 1 человек, 2 ранены, спасены 14 человек. Разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди. Спасатели работают на месте", - сообщили в ГСЧС.

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Глава областной военной администрации Сергей Лысак отметил, что войска РФ атаковали ракетой Кривой Рог, произошел пожар.

"Повреждена гражданская инфраструктура. Вероятно, под завалами могут быть люди", - написал он.

На фото, которое он опубликовал, можно увидеть, что частично разрушено здание местной гостиницы.

Впоследствии Сергей Лысак уточнил, что в результате удара ранены два человека, это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина - оба в тяжелом состоянии.

"В результате удара по Кривому Рогу погиб один человек. Это 53-летний мужчина. Количество раненых возросло до трех человек. Все находятся в больнице. Двое - в тяжелом состоянии. Одна женщина в состоянии средней тяжести", - добавил он.

Удары РФ по Украине

Вечером 4 марта российская армия массированно атаковала Одессу и пригород ударными БПЛА. Вспыхнули жилые дома, в селе Лиманка погиб 73-летний мужчина, еще один человек получил ранения.

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