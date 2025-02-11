Производство этих ракет в России очень зависит от западных компонентов.

Тот факт, что Россия запустила в ночь на 11 февраля "Калибры" по Украине, свидетельствует, что у них остается такая операционная способность. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

"Ракетами стрелять они могут. И это одна из операционных задач, которую они могут выполнять. Две других - высадка морских десантов и контроль и блокада Черного моря - они это делать уже или вообще не могут, или их возможности серьезно уменьшены", - отметил Рыженко.

Он добавил, что Россия в последнее время уменьшила частоту ударов этим видом вооружения. По мнению Рыженко, это может быть результатом определенных политических договоренностей с Москвой.

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"То, что делала РФ - это полный геноцид украинского народа. И поэтому под каким-то давлением они, как я понимаю, были вынуждены сократить это. И три "Калибра", которые сегодня были выстреляны - они шли по каким-то очень интересным для них объектам. Но они могут нарастить это количество до 90 единиц. Учитывая корабли и лодки, которые находятся в Новороссийске и на Каспийском море", - отметил Рыженко.

Капитан также рассказал о производстве этих ракет в России:

"Ракеты они производят. Но они критически зависят от комплектующих, авионики. Которые они нелегальным путем получают за рубежом. Переплачивают серьезные деньги, завозят через третьи страны. Однако до недавнего времени они это делали".

Удары РФ по Украине: что известно

В ночь на 11 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По данным Воздушных сил, захватчики атаковали Украину 19 ракетами различных типов. Также враг использовал для удара 124 "шахеды" и дроны-имитаторы.

По информации ВС, Силы обороны Украины уничтожили 57 "шахедов". Еще 64 российские дроны-имитаторы были локально потеряны.

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