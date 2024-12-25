В ЦБ бьют тревогу, что повышение ставки не помогает.

Санкции, которые ввели против РФ за вторжение в Украину, и другие экономические ограничения препятствуют усилиям Москвы в борьбе с долгосрочным демографическим спадом в РФ.

Как пишет Институт изучения войны, региональные власти РФ, вероятно, продолжат расширять выплаты материнского капитала в рамках директивы Кремля по решению демографических проблем. Однако сейчас российская экономика испытывает напряжение из-за войны, санкций и растущего дефицита рабочей силы, а потому правительству может быть трудно предоставлять большие выплаты материнского капитала с течением времени.

В то же время в СМИ появилась информация о письме Центрального банка России в ответ на запрос депутата Государственной Думы России Дениса Парфенова. В нем регулятор заявил, что снижение ключевой ставки процента для стимулирования спроса, когда "спрос уже превышает предложение", это "опасно".

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По мнению ЦБ, нынешняя нехватка рабочей силы, оборудования и транспорта означают, что дешевые кредиты только усилят конкуренцию за ресурсы среди бизнеса и увеличат цены.

Аналитики напомнили, что в октябре в РФ уже повысили ключевую ставку процента до 21%, а глава банка Эльвира Набиуллина недавно объявила, что банк может повысить ее еще больше.

При этом российский диктатор Владимир Путин во время "Прямой линии" 19 декабря утверждал, что российская экономика "стабильна и надежна". ЦБ и Набиуллину он обвинил в неправильном обращении с повышением процентных ставок.

Война в Украине - последствия для РФ

В прошлом месяце Институт изучения войны заявил, что Россию в ближайшем будущем ждут серьезные проблемы. По оценке аналитиков, экономика агрессора оказалась не такой устойчивой, как утверждает Кремль.

Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявлял, что Россия имеет экономический запас до конца следующего года и ее надо дожать. После этого у их экономики должен произойти обвал.

Недавно издание Fortune написало, что война в Украине истощает российские запасы оружия быстрее, чем может производить ее военно-промышленный комплекс. При этом высокие процентные ставки являются критическими для оборонного сектора.

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