Россияне хотят посеять панику.

Новая тактика российской армии, предусматривающая наступление на всех направлениях, направлена на то, чтобы посеять панику.

Такое мнение высказал военный эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак в эфире FREEДОМ.

"Они (россияне) пытаются повторить то, что было в феврале. Когда они наступали везде, чтобы создать эффект массовости… и посеять таким образом панику", – заявил он. Відео дня:

Эксперт уверен, что у россиян нет таких сил, какие были в феврале-марте:

"Они вынуждены теперь закрывать дыры… Когда они видят наступление наших войск, они начинают лихорадочно с других направлений в пожарном порядке тянуть какие-то свои войска и закрывать эти бреши".

Что касается третьего армейского корпуса, который РФ перебрасывает в Украину, то, по мнению Ступака, вряд ли он боеспособен:

"Есть информация, что он не укомплектован даже наполовину. Становится вопрос о его боеспособности… И это не те люди, которые были в феврале. В феврале были самые боеспособные… Украина их перемолола. Сейчас уже идут худшие из худших".

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал, что российские оккупанты перешли к новой тактике, пробуя наступать по всем абсолютно направлениям.

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