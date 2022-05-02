На оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей вражеские войска установили дополнительные зенитно-ракетные комплексы.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 06:00 2 мая.
"С целью усиления системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что в приграничных с Украиной районах Брянской области установлен усиленный административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.
В то же время в Генштабе сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.
На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.
Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Херсон, Харьков, Чернигов, Николаев, Львов, Одессу и Мариуполь. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противника.
Позже стало известно, что оккупанты пошли в наступление на востоке нашей страны.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг на Южнобугском направлении пытается выйти на админграницу Херсонской области и ищет слабые места в обороне защитников нашей страны.