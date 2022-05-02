В нескольких областях Украины на захваченных землях противник усиливает противовоздушную оборону, поделился Генштаб ВСУ.

На оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей вражеские войска установили дополнительные зенитно-ракетные комплексы.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 06:00 2 мая.

"С целью усиления системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в приграничных с Украиной районах Брянской области установлен усиленный административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

В то же время в Генштабе сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси.

На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Херсон, Харьков, Чернигов, Николаев, Львов, Одессу и Мариуполь. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противника.

Позже стало известно, что оккупанты пошли в наступление на востоке нашей страны.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг на Южнобугском направлении пытается выйти на админграницу Херсонской области и ищет слабые места в обороне защитников нашей страны.

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