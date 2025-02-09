Большая часть российских танков, БМП и артиллерийских систем десятилетиями стояли в одном месте под открытым небом.

Открытые базы хранения военной техники в РФ в течение войны были главным источником поставок дополнительных танков, БМП и артиллерийских систем для нужд оккупационной армии в Украине. Но Украина ни разу не пыталась уничтожить эту технику, которая хранится под открытым небом. OSINT-аналитик Covert Cabal подробно объяснил, почему эти базы никто не будет атаковать.

Он признает, что идея уничтожить сотню танков одним ударом выглядит соблазнительно. Но только до тех пор, пока не начнешь разбираться в деталях.

Главная проблема заключается в том, что подавляющее большинство крупных баз хранения военной техники в РФ расположено за Уралом, в том числе и на Дальнем Востоке. Поэтому, даже если бы США передали Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные лететь на 2,5 тысячи километров, большинство этих баз все равно была бы за пределами досягаемости, говорит аналитик.

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Лишь несколько крупных баз хранения российской техники находятся в пределах 2 000 километров от Украины. Ближайшая - 22-я база - лежит на расстоянии около 1 000 километров от границы Украины. Однако на маршруте к ней находится Москва - район со значительно большим количеством средств ПВО, радаров и других систем защиты, что значительно повышает вероятность обнаружения и перехвата любой атаки.

Еще две базы расположены рядом друг с другом, но на расстоянии в 1 800 километров. Хотя на маршруте к ним местность менее густонаселенная, а рельеф сложнее (что позволяет скрытно подлететь), именно расстояние будет критической проблемой.

Теоретически, Украина могла бы использовать для атаки собственные дальнобойные дроны, которые уже показали себя в успешных ударах по российским НПЗ и заводу "Шахедов" в Татарстане. Но вопрос в том, какие разрушения можно нанести беспилотником, отмечает Covert Cabal.

Чтобы пролететь так далеко, эти дроны должны взять на борт очень много топлива, а значит придется взять меньше взрывчатки - несколько десятков килограммов. Этого может быть достаточно для удара по нефтеперерабатывающему заводу, который легко загорится даже от маленького взрыва, ведь там везде легковоспламеняющаяся нефть и горючее. Но с танками все не так.

Прямое попадание дрона в лучшем случае уничтожит один танк и возможно немного повредит некоторые внешние элементы нескольких соседних, если те будут стоять совсем рядом. То есть урон от одного дрона в целом будет минимальным. Чтобы уничтожить много танков, нужно много дронов. А когда речь идет о дальнобойных БПЛА, то в Украине их совсем не так много, как FPV.

Правда, рядом с границами Украины РФ имеет оперативные базы хранения техники, которые выполняют задачи логистических хабов для техники, движущейся на фронт и с фронта. Например, 7024-я база хранения техники находится менее чем в 200 километрах от линии фронта, что делает ее достижимой для ракет Storm Shadow и ATACMS, которые несут мощный заряд взрывчатки в сотни килограммов.

Однако, как свидетельствуют спутниковые снимки этой базы, россияне рассредоточили технику на ней так, чтобы она не стояла кучей. Как объясняет Covert Cabal, эта мера предосторожности значительно минимизирует потери в случае любой атаки. Поэтому об уничтожении 30-40 единиц техники за один удар речь не идет, а тратить дефицитные ракеты на один-два танка глупо.

Фактически, единственным другим способом атаки могла бы быть отправка диверсионной группы, чтобы она руками заложила взрывчатку в уязвимые места танков (двигатель или пушка) и взорвала их. Однако на практике это чрезвычайно сложно. Речь идет о десятках, а то и сотнях единиц техники, каждую из которых нужно было бы вывести из строя индивидуально. Команда должна была бы пронести огромное количество взрывчатки, а все эти базы тщательно охраняются.

Наконец, Covert Cabal замечает, что танки, которые стоят под открытым небом на базах хранения, и так уже нуждаются в ремонте, часто очень сложном и дорогостоящем. Многие из них стоят с демонтированным двигателем, башней или пушкой. Фактически это лом, которому трудно навредить больше, чем ему навредила российская бесхозяйственность. И в любом случае почти все эти танки сначала отправляются на ремонтный завод, а уже оттуда - на фронт.

"Таким образом, учитывая ограниченное количество, дальность и боевую мощность дронов, которые Украина имеет для ударов вглубь России, их гораздо целесообразнее использовать против более ценных и уязвимых целей, таких как нефтеперерабатывающие заводы", - резюмирует Covert Cabal.

Российские базы хранения техники

Как писал УНИАН, на российских базах хранения техники давно закончились исправные танки и БМП. Как свидетельствуют спутниковые снимки, россияне уже вынуждены забирать с хранения бронемашины, которые даже из космоса выглядят непригодными к использованию.

По подсчетам OSINT-аналитика Covert Cabal, в целом Россия уже опустошила наполовину свои базы хранения техники. То, что до сих пор там остается, или очень устаревшее, или требует комплексного ремонта.

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