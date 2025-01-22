Как отметил Иван Ступак, "котлы", "клещи" - стандартная тактика россиян за последний год.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает людей, и это позволяет российским войскам делать то, что они "любят" - создавать "котлы", брать населенные пункты в так называемые "клещи". Такое мнение высказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, передает "Еспресо".

"Не хватает людей. Наши военные говорят, что не хватает людей, особенно с флангов. Есть моменты, где можно держать россиян, но на окраинах, с флангов не хватает людей. С техникой уже плюс-минус нормально, уже таких нареканий нет", - отметил он.

По его словам, "котлы", "клещи" - стандартная тактика россиян за последний год.

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"Видимо, они ею очень-очень сильно овладели и, к сожалению, она работает", - добавил Ступак.

При этом эксперт отдельно прокомментировал ситуацию вокруг поселка Великая Новоселка Донецкой области, который был освобожден в 2022-м году:

"Мы понимаем, что на этой локации больше ничего нет, это просто выжженная земля, это вперемешку бетон, тела наших военных, тела россиян, тела гражданских и неразорвавшиеся боеприпасы".

Мобилизация в Украине - актуальное

Как заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, украинской армии нужны люди, особенно молодые, "а не те, кого ТЦК присылают":

"Люди приходят и сразу идут в госпиталь. Я не понимаю, для чего их присылают. Просто одеть в форму, чтобы через полгода списались...".

По его мнению, для выведения рекрутинга в Украине на такой уровень, чтобы мобилизация нужна была только в крайнем случае, необходимо повысить заработные платы и увеличить продолжительность отпуска военным.

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