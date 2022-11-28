РФ использует на войне против Украины танки 60-х годов и пушки времен Сталина.

Перелом в развязанной РФ войне против Украины уже назревает. Произойдет он из-за экономической ситуации в России, которая с каждым днем ухудшается.

Уверенность в этим высказал военный эксперт Сергей Грабский. Когда именно это произойдет, он не стал прогнозировать.

"Мы уже видим, что российская экономика просто не выдерживает нагрузку и давление санкций. Мы видим, что мобилизация в российскую армию просто вымывает рабочие руки, – отметил он. – Внутриполитические и экономические процессы в самой России приведут к тому, что она просто не способна будет вести боевые действия. Поверьте мне, это состояние настанет. Я не могу сказать, что оно настанет после Нового года, но мы увидим эту ситуацию".

Также Грабский рассказал, почему РФ использует на войне против Украины танки 60-х годов и пушки времен Сталина.

"Россия не создала ни одного вида оружия самостоятельно, то есть в замкнутом цикле. Все, что она имеет, это в лучшем случае для них глубокая модернизация советских образцов вооружения. А так они используют в основном советские запасы оружия, которые создавались еще со времен Второй мировой войны и находятся на базах хранения… С самого начала было очевидно, что Россия к такой войне, которую она получила на территории Украины, не готовилась. Отсутствует мощная база военно-промышленного комплекса, который в свое время был примитивно разграблен… В основном россияне используют именно советскую технику, которой очень много. Нужно понимать, что эту технику накапливали в течение более 50 лет", – добавил эксперт.

Дефицит оружия у России: что сообщалось

Напомним, ранее военный эксперт Коваленко рассказывал, что у РФ на хранении есть около 15 тысяч танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 и Т-62, однако, большинство из них не подлежат восстановлению.

Также он сообщал, что сейчас Россия вообще не может производить ракеты Х-47М "Кинжал", поскольку в их составе есть более 130 иностранных комплектующих, в основном – электроника.

Что касается крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-59, то их РФ может производить, хотя и в их составах имеется значительное количество иностранных комплектующих, особенно микросхем, но их завозят контрабандой, отметил эксперт.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, у России осталось ракет еще для 3-4 массированных обстрелов Украины.