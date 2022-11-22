Определенный этап войны может завершиться в это время, отметила Ирина Звягина.

К 9 мая 2023 года можно ждать события, подобного освобождению Вооруженными силами Украины Херсона.

Такой прогноз сделала астролог и таролог Ирина Звягина, отметив, что этот день стоит выделить как особенный, не только потому что он сакральный для России, но и по точности многих аспектов и в гороскопе командующего российскими оккупационными войсками Сергея Суровикина, и Украины в транзитах на это время.

"Ко дню 9 мая будем подводить итоги. Я не отказываюсь от своего прогноза, что война будет долгой, но определенный этап ее может завершиться в это время", – отметила она.

Говоря об освобождении Херсона 11 ноября, Звягина отметила:

"Это мог быть и не Херсон. В астрологии человеческой судьбы нет названий. Но это явно ситуация проигрыша и безвозвратной потери в гороскопе Суровикина в ноябре 2022-го обозначена… Впереди у него еще несколько подобных ударов судьбы и особо сокрушительный – через 7 лет".

По ее словам, Суровикин – фигура в этой войне не случайная, и ее роль предопределенная, деструктивная и проигрышная.

"Поскольку для прогнозов нам всегда нужна карта, от которой можно оттолкнуться, а здесь обнаруживается столь сильный резонанс карты главнокомандующего с картами ключевых событий. Кроме дня победы есть аналогичная картина и в районе дня весеннего равноденствия, когда весь мир получит новый импульс от ингрессии Плутона в Водолея, а у Суровикина снова будет иметь место особая динамика, и снова негативная. Снова удар", – спрогнозировала астролог.

Также Звягина добавила, что в гороскопах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Суровикина есть много совпавшего по времени: "Словно в динамике наблюдаем борьбу гороскопов или архетипов".

Ранее астролог Ольга Медвецкая сделала прогноз событий на фронте в Украине с 21 до 27 ноября.

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