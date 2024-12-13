По словам военного, сейчас ситуация чрезвычайно сложная, если не сказать, что катастрофическая.

Российская армия очень быстро учится и стала более кровожадной. По мнению Героя Украины, офицера НГУ с позывным "Фин" Дмитрия Финашина, если мир позволит РФ победить Украину, то в будущем столкнется с врагом, которого, вряд ли, остановит.

Как пояснил военный Укринформу, за годы полномасштабной войны той армии, которая была у врага в начале, почти не осталось. Сейчас там служат новые люди, а те, кто остался, ежедневно учатся на своих ошибках. Это уже совсем другая война, более технологичная. Враг адаптировался к ее условиям и стал еще кровожаднее и профессиональнее.

Военный добавил, что мир часто не понимает серьезности ситуации - если РФ победит в войне против Украины, то другим цивилизованным странам в будущем придется столкнуться с мощным и опасным противником.

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"Технологически это - совершенно другая война. Враг адаптирован уже к ней. В целом еще более кровожадным враг стал, более обученным. Это теперь очень серьезная армия, их нельзя недооценивать... Если мир допустит наше поражение, то будет иметь очень серьезного противника. Сразу после войны - нет, но когда они вооружатся заново и будут иметь достаточно средств и сил, то это будет страшная сила на самом деле", - отмечает "Фин".

Как пояснил офицер, сейчас российская армия четко знает, где проехать техникой, а где лучше двигаться пешком. Враги владеют механизмами, как повлиять на бойцов - как мотивированных, которых не нужно заставлять идти в бой, так и немотивированных, потому что знают, как их напугать. Это сильный, опасный враг, который быстро учится и эффективно применяет новые технологии, например, FPV-дроны на оптоволокне.

Финашин добавил, что анализирует разведывательные данные, просматривает соответствующие документы и сводки, в курсе ситуации по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, ситуация сейчас крайне сложная, если не сказать катастрофическая. И проблема, как отметил "Фин", больше в наших слабых сторонах, чем в силе противника:

"У нас - огромная нехватка пехоты, большая проблема с качеством пехоты, сроком и качеством обучения. То есть следовало бы значительно большее время уделить обучению бойца, но это трудно сделать, потому что он уже вчера нужен на фронте, потому что там - катастрофа, не хватает людей. Плюс к тому - надо принимать во внимание немотивированность этих бойцов, которых ловят где-то под подъездами, они не всегда, а часто вообще не хотят учиться".

По его мнению, это демонстрирует, например, ситуация на Покровском направлении, где противник продвигается очень активно по сравнению с Соледаром, где ВСУ держали позиции долго, даже без значительных укреплений.

"Теперь такие населенные пункты сдаются просто на раз, два. Во-первых, противник их обходит с флангов, не заходит напрямую, в город. Они идут полями, с флангов закрывают. А во-вторых, часто, к сожалению, но наши бойцы просто отступают. Это неприятно, не хочется слышать, конечно, но это факт... Но качество пехоты - это очень большая проблема", - акцентировал "Фин".

Напомним, офицер НГУ с позывным "Фин" Дмитрий Финашин считает, что командир подразделения играет очень большую роль в СОЧ. На собственном примере он объяснил, что, даже имея мотивацию и готовность отдать жизнь за идею, начинаешь сомневаться, когда видишь, что командир действует непрофессионально. Боец отметил, что пока непонятно, как решить проблему СОЧ. По его мнению, все нарушения закона решить через тюрьмы - не выход, потому что это быстро переполнит пенитенциарные учреждения.

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