Россияне бьют из всех типов оружия по центральной части населенных пунктов Купянской громады, где нет военной инфраструктуры.

Российские войска продвигаются к Купянску Харьковской области. Сейчас линия фронта фактически проходит в двух километрах от центра города, заявил в эфире телемарафона "Единые новости" начальник Купянской городской администрации Андрей Беседин.

По его словам, россияне бьют из всех типов оружия по центральной части населенных пунктов Купянской громады, где нет и никогда не было военной инфраструктуры.

"Обстрелы из всех типов вооружения, которые имеют сейчас россияне: не только управляемые авиабомбы, но и систем залпового огня, и БПЛА различного типа - "Молния", что охотится за автомобилями, и FPV-дроны, которые россияне применяют в большом количестве. Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска. Ковшаровка, Купянск-Узловой немного дальше, но это расстояние миномета, FPV-дрона", - сказал Беседин.

Видео дня

Он также добавил, что из 257 многоквартирных домов в громаде не осталось ни одного уцелевшего. На Купянщине остаются 3300 гражданских людей, 900 из них - на левобережье громады, где третий месяц отсутствует какая-либо инфраструктура. На правобережье остается гражданская инфраструктура и работают службы и госорганы.

"На сейчас люди остаются. Настоящие патриоты, потому что в таких условиях (работать УНИАН) - это не о деньгах, не о заработке и не о работе, а именно об общине, людях и поддержке. Это и работники ГСЧС, и работники полиции и прокуратуры, которые постоянно работают, выискивая коллаборационистов, и работники структурных подразделений, коммунальные предприятия", - добавил он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают штурмы по всей линии фронта. На ряде направлений захватчики имеют успехи.

В частности, враг продвинулся в Курахово, Торецке, Шевченко, возле Дальнего, Воздвиженки и Барановки. Все эти населенные пункты расположены в Донецкой области.

3 января военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев сообщил, что ситуация недалеко от Торецка стабильная. По его словам, россияне на этом направлении регулярно обстреливают позиции Сил обороны Украины, пытаются штурмовать, применяя небольшие пехотные группы.

Российские оккупанты могут попытаться осуществить большое окружение украинских защитников в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак.

Вас также могут заинтересовать новости: