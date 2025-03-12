Подрывниками стали двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которые дружили.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция "по горячим следам" установили обстоятельства и исполнителей теракта, который РФ совершила 11 марта этого года в центре Ивано-Франковска.

По информации СБУ, вечером этого дня российская спецслужба взорвала двух собственных агентов, которые переносили самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе железнодорожного вокзала.

Как установило расследование, пособниками врага оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через телеграмм-каналы по поиску "легких денег" и втянула в преступную деятельность.

Видео дня

В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями. Несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

"В обмен на обещание денег от оккупантов они по инструкции российского куратора изготовили самодельное взрывчатое вещество и два СВП, замаскированные под термосы. Для конспирации фигуранты делали это в арендованной за деньги куратора квартире в многоэтажке вблизи железнодорожного вокзала. Обе взрывчатки они снарядили детонаторами с возможностью дистанционного подрыва и дополнительными поражающими элементами в виде металлических гаек", - сообщают в СБУ.

По данным следствия, во исполнение указания российского заказчика оба взрывных устройства злоумышленники привели в боевую готовность. Около 18:30 11 марта исполнители теракта направлялись к определенной локации для размещения одного из взрывных устройств. По дороге российская спецслужба, которая удаленно отслеживала их передвижения по GPS, активировала СВУ в их пакете.

Кроме несовершеннолетних, от удара взрывной волной пострадали еще двое случайных прохожих.

Одновременно оккупанты дистанционно взорвали вторую взрывчатку, оставленную в съемной квартире.

Сейчас следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему фигуранту по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека);

▪️ ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

Теракт в Ивано-Франковске: что известно

Как сообщал УНИАН, два взрыва с небольшим перерывом прогремели 11 марта неподалеку от железнодорожного вокзала Ивано-Франковска. Из-за одного из них загорелась крыша дома. В другом случае взрыв произошел на улице.

В ГСЧС подтвердили смерть одного из раненых. Об этом в эфире телемарафона заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Олег Кушнирук.

Впоследствии стало известно, что первый взрыв произошел на улице Привокзальной, 9. По этому адресу был установлен один погибший и три раненых человека. Второй взрыв прогремел на Привокзальной, 49, в квартире на 9-м этаже 9-этажного здания. Там произошел пожар. В ГСЧС сказали, что взорвались неустановленные предметы.

Вас также могут заинтересовать новости: