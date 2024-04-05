Враг сейчас проверяет готовность систем ПВО Украины, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Российские войска запускают небольшое количество дронов по Украине в последние дни, поскольку готовятся к новому удару по Украине.

"В последнее время враг действительно использует такие партии - 10 и больше дронов-камикадзе в течение ночи. Иногда и 3-4 дроны за ночь направляют в направлении, где проверяют готовность систем противовоздушной обороны, а не пытались что-то повредить", - пояснила в эфире телемарафона глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что украинцам не стоит этого бояться, но нужно подготовиться к будущим обстрелам. "Эта тактика оправдывается тем, что они готовятся к следующим атакам. Это надо осознавать, не надо этого пугаться. Наготове нужно держать вещи, чтобы собрать и уйти в укрытие. Стоит помнить, что боевая работа иногда приводит к тому, что сбитая ракета или сбитый дрон могут наносить повреждения или ранения своими обломками", - предупредила она.

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В ночь на 5 апреля РФ атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед" южные регионы Украины. В зоне ответственности Сил обороны юга было уничтожено 13 таких БПЛА. Целью врага могли стать объекты критической инфраструктуры в Запорожской и Днепропетровской областях.

Стоит отметить, что противники уже много раз били по украинской земле и дронами, и ракетами. Защитники Украины уже ликвидировали 8 847 дронов противника оперативно-тактического уровня и 2 059 крылатых ракет.

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