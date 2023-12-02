Россияне надеются на победу в войне в 2025 году.

Зимой война в Украине не будет менее интенсивной, будет абсолютно страшное уничтожение друг друга на линии фронта.

Об этом сказал военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона. "Паузы не будет. Будет абсолютно страшное уничтожение друг друга на линии фронта. Но не будет какого-то значительного передвижения - карта двигаться не будет", - подчеркнул он.

По его словам, будут очень жестокие бои, но именно позиционные.

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Дикий отмечает, что Россия боится объявлять, что идет наступление на Авдеевку, потому что вполне допускает, что может ее так и не взять. По его словам, Авдеевка это все же такой "очень крепкий орешек". Он отмечает, что город выстоял в 2014 году, держится и сегодня.

"И здесь не только о людях, но и о местности. Авдеевская "промка" это природный укрепленный район. Она вместе с Авдеевским коксохимом более похожа на Азовсталь, где наши воины два с половиной месяца в полной осаде держались, а Авдеевка, слава богу, не в осаде. Я очень надеюсь, что на Авдеевке они зубы сломают, но на данный момент там ситуация тяжелая", - сказал аналитик.

По его словам, впервые с 2014 года бои идут не возле промзоны, а внутри нее. "Они контролируют 10% промзоны, а 90% - за нами. Сейчас бои идут за отдельные железобетонные корпуса", - отметил Дикий. По его словам, одна из причин этого – нехватка личного состава в Силах обороны. "Если все таки придется отступать из Авдеевки, то это привет не нашим ребятам и девушкам, которые там, а это привет тем, кто сейчас не там". - добавил он.

Дикий отметил, что очень важно, чтобы "не профукать 2024 год, как профукан 2023" не только по мобилизации людей, но и по "вливанию" средств и менеджмента в собственную оборонную промышленность.

Он отметил, что Россия хочет победы и Украина станет тогда даже не Крымом, а Бучей. "Они себе ставят планку 2025 год. Они оценили нас, они поняли, что в 2024 году второй армии мира совершенно не светит прорвать нашу оборону, сходить на Киев и Харьков. У них задача на 2024 год удержать оккупированные территории и максимально нас уничтожать при попытках их освободить. А дальше они считают, что произойдет второе пришествие - придет Трамп в Белый дом, перекроет поставки БК и тогда в 2025 году они развернутся", - сказал Дикий. Он подчеркнул, что у нас есть целый 2024 год, чтобы начать выпускать необходимое количество БК самим.

Война в Украине: новости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press сказал, что в результате недемократических выборов в России, которые состоятся в марте, Владимир Путин окончательно потеряет легитимность как законный руководитель государства. Это может стать переломным моментом в войне.

По его мнению, западный мир без напоминаний из Киева должен сам понимать, что не нужно признавать российские выборы из-за их недемократичности.

В то же время Зеленский напомнил, что внутри России сегодня нет реальной политической оппозиции Путину.

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