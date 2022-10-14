Армия РФ хочет любой ценой захватить Бахмут, рассказал обозреватель.

В ближайшее время российская армия потерпит очередное фиаско на Херсонском направлении на юге Украины. Чтобы хоть как-то в информационном поле компенсировать череду своих поражений на поле боя, россияне пытаются любой целой захватить Бахмут.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Локация Бахмута на сегодняшний день составляет повышенную угрозу. Российские оккупанты, по всей видимости, приняли решение на уровне командования захватить Бахмут любой ценой, – заявил эксперт. – Из Бахмута и Авдеевки они хотят сделать победу, масштабное пропагандистское явление взамен того большого количества поражений, которые на сегодняшний день они терпят, как на Южном, так и на Донбасском плацдармах. Поэтому там (под Бахмутом – УНИАН) сейчас активизировано большое количество их подразделений",

Коваленко уверен, что в ближайшее время Россия не сможет реализовать успешное наступление на каком-либо другом направлении.

"И чтобы хоть как-то компенсировать эту неизбежную череду поражений, они пытаются всяческими путями создать свой информационный баланс и предъявить россиянам вот такую победу (захват Бахмута – УНИАН)", – добавил эксперт.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

По данным Сил обороны юга Украины, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами.

В Офисе президента сообщили, что ВСУ деоккупировали уже 1 тысячу 620 населенных пунктов с начала полномасштабной вооруженной агрессии России. При этом в Херсонской области освобождено 75 населенных пунктов.