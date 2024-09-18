В ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны. Из-за значительного пожара и детонации, губернатор области Игорь Руденя приказал частично эвакуировать население. Местных жителей вывозят в соседний город - Западную Двину. Вместе с тем, российские власти, как всегда, не признали поражения важного объекта. Вместо этого в РФ заявляют, что "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

Согласно сейчас пульсирующей информации в открытых источниках, на складах 107-го арсенала ГРАУ (Главное артиллерийское управление) в Тверской области могло храниться до 30 тысяч тонн боеприпасов, преимущественно 122-мм реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) и 82-мм мины. Сколько именно и какого типа боеприпасов было на хранении - не указывается. И вряд ли такая информация появится.

Но поскольку для многих сама цифра в тридцать тысяч тонн ни о чем не говорит, постараюсь разъяснить - с учетом номенклатуры, которая хранилась на этом арсенале.

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Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов.

То есть, если брать во внимание частоту применения РСЗО в зоне боевых действий, это запас на десять месяцев активных боевых действий или более года - при средней интенсивности.

Если говорить об исключительно минах 82-мм, то это 10 миллионов выстрелов. Или, когда берем во внимание интенсивность их применения в зоне боевых действий, то это запас на более чем полтора года активного применения.

Повторюсь, я указал это количество не явным, а условным. С учетом того, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы.

Однако уверен, на арсенале хранились и другие типы боеприпасов - 152-мм, 122-мм ствольной артиллерии, упоминаются даже зенитные управляемые ракеты…

При этом, масштабы потерь, даже в смешанном типе БК, можете себе представить. Ну, и потушить вот это все детонирующее нон-стоп, будет не так просто. Думаю, с арсеналом поступят как с нефтебазами: пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом боекомплектов.

Ну, а в целом, атака БПЛА была на отлично отражена!

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"