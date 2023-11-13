Эксперт отметил, что россияне действительно чувствовали себя в относительной безопасности, находясь на левобережье Днепра.

Украинские военные продолжают активно действовать на левом берегу Днепра на Херсонщине, россиянам там становится все теснее. Такое мнение высказал эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

"ВСУ активно действуют на левом берегу Днепра, россиянам там становится все теснее. У них открывается второй фронт, и им придется снимать свои части с других участков фронта, укрепляя левобережную часть Херсонской области. Они понимают, что как только украинские войска сформируют ударные группировки на левом берегу Днепра, удержание Херсонской области станет чрезвычайно трудной и практически невозможной задачей", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

На фронте россияне имеют два фронта – Запорожскую область и левый берег Херсонской области, пояснил эксперт. По его мнению, российские захватчики будут стремиться проводить маневры, которые, как им кажется, могут дать им определенные тактические или даже оперативные успехи.

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"То есть, они однозначно будут в своих лучших традициях "перегруппировываться", однозначно, что они вынуждены будут отходить, понимая, что ресурс не является исчерпывающим. Понятно, что они должны будут оперировать теми силами и средствами, которых и так не хватает, чтобы сдерживать украинские войска на других участках фронта", – пояснил Варченко.

Эксперт отметил, что россияне действительно чувствовали себя в относительной безопасности, находясь на левобережье Днепра. Однако, как показывает практика, безопасности для них нет. Под постоянными ударами Сил обороны Украины враг вынужден думать, что делать дальше.

Война в Украине: важные новости

В течение суток на фронте произошло 50 боевых столкновений, рассказали в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что только на Марьинском направлении украинские защитники отбили 15 атак оккупантов.

Между тем российские захватчики весь день палят по правобережью Херсонской области. Известно о 17 пострадавших, среди которых и младенец: двухмесячная девочка находится в больнице со взрывной травмой головы. Два человека погибли в результате российских атак.

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