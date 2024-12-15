Силы обороны системно разрушают те вещи, которые являются основой боевой мощи российской армии.

Топливно-энергетический комплекс России является чрезвычайно важным для обеспечения их армии и ведения войны.

Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Апостроф TV. "Элементы топливно-энергетического комплекса РФ являются чрезвычайно важными в поставке горюче-смазочных материалов для нужд российской армии. Все сейчас в российские экономике сосредоточено на том, чтобы всячески обеспечивать российскую армию. Работают предприятия оборонно-промышленного комплекса, все составляющие и отрасли экономики для того, чтобы российская армия приобретала соответствующие боевые возможности. Поэтому разрушение хотя бы ее части - это замечательная история", - заявил он.

По словам Селезнева нефтепродукты очень важны для России, ее возможностей вести войну.

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"Что такое нефтепродукты? Это кровь армии, кровь войны. Соответственно, если врагу будет не хватать этих элементов, интенсивность применения бронетехники может в определенной степени утихать... Наши Силы обороны системно разрушают те вещи, которые являются основой боевой мощи российской армии", - пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что враг и дальше будет придерживаться той тактики ракетного и дронового террора нашей страны.

Удары по российским нефтебазам

Ночью 14 декабря в Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу, возник масштабный пожар. Российский Telegram-канал ASTRA написал, что очевидцы сообщили о как минимум одном горящем резервуаре. Перед взрывом был слышен звук беспилотников.

Атаку подтвердили местные власти. "Сегодняшняя ночь выдалась неспокойной над Орловской областью. В результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждены остекления нескольких частных домов", - заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

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