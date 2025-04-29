Также обозреватель высказался относительно предложенного Путиным "перемирия".

Удары по Москве должны быть не только во время парада. Однако во время "торжеств" Кремля украинские дроны туда вряд ли прилетят, считает военный обозреватель Денис Попович.

"По поводу необходимости запустить дроны по Красной площади? Думаю, что это стоит делать не только во время парада. Но во время парада там будут определенные иностранные лидеры. Среди которых есть рукопожатные, в частности, президенты Казахстана, Азербайджана", – отметил Попович в эфире "Киев24".

Он также высказался о предложенном российским диктатором Путиным "перемирии" на 9 мая. По его мнению, Украине не стоит на это соглашаться, ведь для введения "перемирия" у России есть не только причины в сфере безопасности.

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Обозреватель считает, что в Москве хотят, чтобы было тихо на 9 мая для проведения парада, но это выгодно и для оккупационных войск. К примеру, "Пасхальное перемирие", которое длилось 30 часов, нанесло много проблем Силам обороны Украины.

"Враг захватил серые зоны, расчистил минные заграждения, где-то перегруппировался, где-то подтянул боеприпасы, подкрепление, артиллерию и дронщиков. И уже с новых позиций, которые не обстреливались нашими бойцами до перемирия, начали наступательные действия", – отметил Попович.

При этом обозреватель добавил, что даже трудно представить, что может произойти за три дня такого "перемирия". Для врага оно становится выгодной историей, потому что если Украина на него не пойдет, ее обвинят в нежелании мира. Если же Киев согласится, россияне снова используют тишину в свою пользу.

"Россияне привыкают к такому наступлению под личиной перемирия", – сказал Денис Попович.

Война в Украине: путинское "перемирие"

28 апреля 2025 года президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил о трехдневном "перемирии" в Украине – с 8 по 10 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня. Он назвал объявленное Кремлем трехдневное "перемирие", которое якобы продлится с 8 по 11 мая, очередной попыткой манипуляций.

По словам Зеленского, основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней. Он отметил, что не понятно, почему все должны ждать до 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада.

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