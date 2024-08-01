Битва за Торецк будет пиковым моментом 2024 года, считает Коваленко.

Покровское и Торецкое направления остаются одними из самых горячих на фронте. У российских оккупационных войск есть 4 задачи, которые они должны там выполнить, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"У них вообще планы захватить большую часть Украины. На Покровском направлении достаточно сложная ситуация, россияне не останавливаются и продолжают движение почти каждый день. В зависимости от того направления, где они могут продвинуться, где им удается прорвать тот или рубеж, их движение продолжается", – пояснил он в эфире "24 канала".

По словам Коваленко, он бы не стал разделять Покровское и Торецкое направление. Поскольку там враг пытается выполнить четыре задачи. Одна из них – выйти на левый берег реки Волчья и Карловского водохранилища к северу от трассы 0511: через Новоселовку Первую, Уманское и Яснобродовку. На данный момент у врага успехов нет.

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Кроме того, по мнению эксперта, враг хочет продолжать движение по трассе 0511 так долго, насколько это возможно – этим оккупанты занимаются после захвата Прогресса, Волчьего и выхода на Веселое.

Коваленко назвал еще две цели врага:

перерезать логистическую артерию от Покровска на Константиновку Донецкой области, выйдя на трассу 0504 через Воздвиженку;

захватить Торецкую агломерацию и сам город Торецк Донецкой области.

"Для выполнения этих четырех задач им нужен огромный ресурс, которого полноценно сейчас в наличии у них нет. Задачи, которые российское командование поставило своим подчиненным, существенно отличается от их возможностей, что будет тормозить весь процесс. На мой взгляд, битва за Торецк будет пиковым моментом 2024 года", – добавил обозреватель.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска захватили населенный пункт Веселое, расположенный восточнее Гродовки, в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState. Аналитики отметили, что ситуация "критическая и продолжает ухудшаться".

В то же время в оперативной сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 1 августа сообщается, что на фронте произошло уже 98 боевых столкновений с противником. Россияне на Торецком направлении за сегодня 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка.

Также враг совершил 43 штурмовых и наступательных действия на Покровском направлении. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного.

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