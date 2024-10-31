По информации советника городского головы Мариуполя, в порт поехало много скорых и пожарных.

Украинские дроны атакуют порт в оккупированном Бердянске, сообщил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко.

"Бердянск. С шести утра Бердянск атакуют наши дроны. Основной удар в районе порта. Над портом визуально заметно дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных", - написал Андрющенко в Telegram.

Кроме того, пишет он, местная оккупационная администрация мало того, что впервые признала попадание, сообщает об атаке на помещение самой администрации в городе.

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По информации Андрющенко, в некоторых районах исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.

"Наконец, доброе утро из оккупации", - эмоционально добавил он.

Ситуация в районе оккупированного Бердянска

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2024 года ГУР Минобороны рассказало, что во временно оккупированном Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко.

Вчера в телеэфире Андрющенко говорил, что Российская Федерация перебрасывает по Бердянскому направлению значительные штурмовые силы к линии фронта. По его словам, уже несколько дней наблюдается "достаточно большое" передвижение новой военной силы противника, которые через Бердянское направление перебрасываются ближе к Токмаку. Подразделения продвигаются ближе к линии фронта, к Угледару, на Волновахский район, на север Мариупольского района. В мариупольско-бердянской агломерации, где продолжалась подготовка новых контрактников, этот процесс почти завершен, рассказал советник.

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