По словам Жмайло, ВСУ хотят максимально "растянуть" российско-северокорейскую группировку.

Российские оккупанты готовятся к летней кампании - к вероятным наступлениям на позиции ВСУ, в частности на Харьковщине, Запорожье на востоке Украины. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

В то же время эксперт отметил, что сейчас захватчикам нужно значительно больше усилий и ресурса для ведения соответствующих боевых действий. В частности, если раньше противнику, чтобы овладеть 1 кв. км, нужно было провести более 7 атак, то сейчас этот показатель приближается к "35 плюс".

"То есть, им нужно все больше и больше атаковать, чтобы оттеснить Силы обороны. Однозначно расслабляться не стоит. Россияне по новой накапливают резервы, но по состоянию на сейчас сплотить какую-то большую силу, тем более давить на километровой линии фронта - однозначно у них нет возможностей", - считает эксперт.

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Он добавил, что россияне готовятся к наступлению, в частности на Запорожском направлении, где впервые за долгое время появилась бронированная техника, которой они уже пытались штурмовать позиции ВСУ.

"Возможно, они надеялись, что наши военные уже расслабились, и не ожидают таких штурмов... Это вопрос (наступление - УНИАН) Курского-Сумского направления - россияне нас еще не вытеснили из Курской области. Мы там продолжаем держать 80 кв. км территории и параллельно пытаемся атаковать в Белгородской области, чтобы российско-северокорейскую группировку максимально растянуть и рассредоточить", - пояснил Жмайло.

Также, по его словам, "есть вопросы" относительно севера Харьковщины и Купянска-Лиманска, где россияне севернее Купянска открыли четыре небольших плацдарма, но пока еще не могут их расширить.

РФ накапливает силы на Запорожье

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на Запорожье российские оккупанты накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов.

По его словам, на юге значительно возросла активность противника. Например, в феврале среднее количество артиллерийских обстрелов ежесуточно составляло 260-300, а в марте - 350-370; дроновых ударов в феврале было 380-400, в марте - 450-500. Также на юге втрое выросло количество боестолкновений: за март враг провел на юге 368 штурмов, в феврале - 118.

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