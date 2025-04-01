Как отметил военный, постоянно продолжаются бои возле населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково, Степное

На юге Украины российские оккупанты накапливают силы для проведения штурмовых действий и захвата новых плацдармов. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Он также отметил, что в зоне ответственности этих подразделений ВСУ значительно возросла активность противника.

"Если в феврале среднее количество артиллерийских обстрелов за сутки было 260-300, то в марте уже - 350-370. Ударов дронами в феврале за сутки было 380-400, в марте - 450, доходило и до полутысячи... То есть, интенсивность боевых действий на юге растет Кроме того, россияне накапливают силы и средства для проведения подобных штурмов", - сказал Волошин.

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Он уточнил, что речь идет не о части стратегического наступления, а о штурмах малыми группами пехоты. То есть, это действия тактического уровня для улучшения своих позиций, занятия новых плацдармов.

Спикер добавил, что количество боестолкновений выросло втрое: за март враг провел на юге 368 штурмов, в феврале - 118. Кроме того, примерно так же возросло количество ударов дронами-камикадзе, стало значительно больше обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Как отметил военный, постоянно продолжаются бои возле населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Лобково, Степное. Враг там пытается захватить украинские позиции, определенные территории именно возле этих населенных пунктов. Волошин рассказал:

"Также враг продолжает вести штурмовые действия малыми группами пехоты, пытаясь получить определенный успех... Только сегодня враг совершил несколько авиационных ударов, в частности на Гуляйпольском направлении".

По его словам, на этом же направлении оккупанты 1 апреля провели четыре штурма и пытался продвинуться в сторону позиций ВСУ. Как уверяет Волошин, ни одной позиции Силы обороны не потеряли, атаки успешно отбиты.

Война в Украине - ситуация на Запорожье

Как писал УНИАН, военный аналитик Юрий Федоров считает, что на Запорожском направлении для ВСУ может сложиться непростая ситуация. Там действует российская группировка войск "Днепр", территория ее ответственности на восток от Гуляйполя, до Васильевки, Херсонская область и так далее. По мнению эксперта, весной-летом оккупационные войска могут "двинуться" на Запорожье. На этом направлении нет серьезных природных препятствий, только степной ландшафт. Многое зависит от того, насколько правильно обустроена оборона ВСУ.

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