По словам эксперта, россияне понимают, что у них осталось не много ресурса на ведение боевых действий.

Российские оккупанты уже более года проводят наступательную операцию в Донецкой области, сообщил в эфире "Radio NV" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Она началась 10 октября прошлого года. За этот год и неполные две недели россияне продвинулись на целых 38 км. И потеряли они живой силы за эти 38 км, как численность нескольких европейских армий вместе взятых. Здесь и о том, насколько ловко наши защитники и защитницы их уничтожают. И о том, насколько ва-банк Россия пошла", - сказал Дикий.

По словам эксперта, россияне понимают, что у них осталось не много ресурса на ведение боевых действий. Поэтому они решили собрать их все и нанести массированный удар.

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"Потому что понимают, что дальше им будет очень плохо. И поскольку ресурсы заканчиваются, они пошли на рискованную стратегию. Но она может сработать. Если ресурсы в следующем году все равно закончатся, то давайте их не экономить, а наоборот давайте максимально. У них ставка именно на это, что мы сломаемся первые. И именно поэтому такое масштабное давление", - добавил Дикий.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне аналитик BILD Юлиан Рьопке сообщил, что российским оккупантам удалось прорвать оборону украинских защитников в районе Часового Яра. В частности отмечается, что захватчики продвинулись на юг от города после пяти месяцев тяжелых боев.

По мнению Рёпке, в дальнейшем оккупанты вряд ли будут продолжать движение на запад от города, зато будут пытаться атаковать на север - в центр Часового Яра.

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