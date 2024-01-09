Министр обороны Украины перечислил, что же конкретно нужно для победы.

Последние массированные атаки России - сигнал того, что президент России Владимир Путин не заинтересован в переговорах и прекращении огня. Чтобы победить РФ в военном и психологическом отношениях, подорвать российскую пропаганду, сохранить союзы и защитить территорию, Украине придется измениться, пишет журнал The Atlantic.

При этом издание ссылается на заявления министра обороны Рустема Умерова, который перечислил, что же конкретно нужно Украине для победы. В частности, он назвал такие цели и задачи

самая энергичная и хорошо управляемая армия (необходимо набрать и обучить больше солдат, а также дать ветеранам отдохнуть от боевых действий);

самая современная оборонная промышленность в Европе, если не в мире (потребности армии должны быть приоритизированы);

искоренение оставшейся коррупции и бесхозяйственности;

"декомпрессия" украинских политических дебатов.

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Ни одна из этих задач не является простой, и любая из них может поставить под угрозу более крупные, богатые и менее находящиеся в боевой готовности страны, пишет издание.

Война в Украине может закончиться в 2024 году - условие

Напомним, консультант по стратегическому управлению Стивен Копитс считает, что, если нынешние впечатляющие темпы потерь России в личном составе сохранятся, они могут сократить войну на целый год.

"По официальным украинским подсчетам, в ноябре и декабре россияне теряли всего около 1000 человек в день", - отметил он.

По его подсчетам, при нынешних темпах потери России достигнут 650 тысяч к концу 2024 года. Он предполагает, что когда это произойдет, Москва может столкнуться со значительным общественным сопротивлением.

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