Москва столкнется со значительным общественным сопротивлением, предположил эксперт.

Если нынешние впечатляющие темпы потерь России в личном составе сохранятся, они могут сократить войну на целый год, считает консультант по стратегическому управлению Стивен Копитс, передает Kyiv Post.

"По официальным украинским подсчетам, в ноябре и декабре россияне теряли всего около 1000 человек в день", - пишет автор.

По его подсчетам, при нынешних темпах потери России достигнут 650 тысяч к концу 2024 года. Он предполагает, что когда это произойдет, Москва может столкнуться со значительным общественным сопротивлением.

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"Если это окажется порогом общественной терпимости, война может закончиться в это время. Следующая остановка - один миллион погибших русских, чего можно было бы ожидать к осени 2025 года при нынешних темпах уничтожения", - отметил эксперт.

Как добавил Копитс, война является полностью дискреционной для России: РФ не несет никаких территориальных потерь, на российской земле не ведется никаких боевых действий, никто не нападал на Россию, война не представляет экзистенциальной угрозы для России. И на этом фоне Кремль должен будет оправдать потери в 650 тысяч человек.

"Ахиллесова пята России – это именно низкие ставки в этом конфликте. Путин мог бы приказать войскам вернуться завтра, и положение России было бы не хуже, чем в 2014 году, когда Россия фактически переживала своего рода ренессанс", - считает консультант.

Потери России в Украине - прогноз

Ранее Министерство обороны Великобритании спрогнозировало, что если темпы потерь России на войне в Украине сохранятся, общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч человек личного состава к 2025 году.

В британской разведке отметили рост ежедневных потерь в личном составе сил России в войне против Украины в 2023 году, на основании чего и сделали свой прогноз.

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