Военный рассказал о том, как изменился характер войны на "нуле".

Командир штурмовой роты 95-й бригады Даниил Зубко заявил, что его бойцы отлично мотивированы: все понимают, что, если отойти с позиции - потом держать линию обороны придется где-то под Львовом. Такое заявление он сделал в интервью Укринформу.

"Мотивация - это процесс, - отметил он, добавив, что во многом все зависит от командира. - У меня все понимают, что если он отойдет с этой позиции, мы будем потом держать линию обороны где-то под Львовом".

Отвечая на вопрос, как изменился характер войны на "нуле", военный сказал, что сейчас почти нет таких интенсивных штурмов, как было в 2022 году:

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"Сейчас штурмы локальные: сегодня продвинуться на 150 м. Потом работает артиллерия, FPV-дроны, и на следующий день преодолеваем еще 150 м. А может быть, не на следующий, а через три дня. Так работаем".

Также он признался, что надеется на контрнаступление ВСУ:

"У меня подразделение ко всему готово. Скажут наступать, будем наступать. Скажут встать в оборону, станем в оборону и будем давать кацапам по зубам".

Война в Украине - актуальное

Напомним, ночью 12 июня ВСУ атаковали российские зенитные ракетные комплексы, развернутые в аннексированном Крыму.

"Нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя. Подтверждено попадание в районах целей", - сообщил Генштаб ВСУ.

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