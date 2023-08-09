Необходимо очень осторожно использовать вооружение дальнего действия, отметил эксперт.

Подполковник британской армии в отставке, экс-советник министра обороны Украины Глен Грант считает, что временно оккупированный россиянами Крым нужно изолировать.

Эксперт во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" высказал мнение о тактике ВСУ по полуострову. В частности, журналисты спросили у него о том, что сейчас армия Украины превращает Крым в своеобразный остров, потому что выводит из строя мосты для того, чтобы нарушить логистику противника, и его подразделения на оккупированных частях Запорожья и Херсонщины не имели пополнения определенных запасов.

"То, что украинская армия делает сейчас с Крымом - это замечательно - его нужно изолировать. Если Россия не сможет поставлять еду и другие необходимые продукты в Крым сухопутными дорогами, если там будут украинские дроны, которые будут атаковать российские корабли, которые будут что-то поставлять туда, у РФ будут проблемы", - подчеркнул эксперт.

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Кроме того, по его словам, необходимо Крым изолировать от путей снабжения на юге, но в этом контексте эксперт видит проблему. В частности, при атаке, например, на склад с боеприпасами в тылу противника, есть влияние на передовую, но он опосредован. По мнению эксперта, необходимо также уплотнить атаку на территорию, которая находится ближе к передовой, чтобы уничтожить инфраструктуру, которая поддерживает там противника.

"Если вы можете уничтожить склад с боеприпасами - это хорошо, но вы не можете разбить пехоту. А, если атакуете территорию ближе к передовой, это влияет на пехоту, которая еще не будет иметь связи с тылом", - подчеркивает Грант.

Он добавил, что, например, разрушенную железную дорогу и тому подобное россияне могут очень быстро восстановить. Поэтому надо очень осторожно использовать вооружение дальнего действия, чтобы иметь действительно надлежащий результат атаки на передовой.

Последние новости - Крым снова "встряхнули" взрывы

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 9 августа, в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма люди услышали взрывы. В то же время через Нижнегорский район полуострова в направлении Азовского моря полетели несколько вертолетов. Кроме того, стало известно о задымлении в районе Севастопольской бухты.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что речь идет об учениях флота РФ, но через некоторое время на полуострове прогремели еще взрывы. По некоторым данным, якобы горит порт в Феодосии.

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