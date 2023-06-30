Стало известно, почему россияне стали реже применять высокоточные и дальнобойные ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил детали ночной атаки по Украине. В частности, он объяснил, почему россияне стали реже применять высокоточные и дальнобойные ракеты.

В частности, в эфире информационного телемарафона Игнат прокомментировал уменьшение интенсивности вражеских ракетных ударов.

"Противник не может себе позволить наносить удары постоянно высокоточным и дальнобойным оружием, поэтому часто использует именно ракеты С-300, которые не могут лететь далеко, но все же достигают прифронтовых городов", - отметил он.

Игнат уточнил, что эта ночь не стала исключением - враг выпустил четыре ракеты С-300 в направлении Запорожья.

По словам представителя Воздушных сил, зенитные управляемые ракеты могут сбивать только комплексы противовоздушной обороны, которые способны поразить баллистику, в частности системы Patriot.

"Но мы понимаем, сколько этих ракет может быть у россиян. У них есть тысячи их на складах. Поэтому рациональнее уничтожать сами пусковые установки, чем и занимаются наши пилоты и артиллерия", - отметил он.

Атака РФ ночью 30 июня - детали

Как сообщал УНИАН, ночью 30 июня на юге сбили 10 из 13 запущенных врагом беспилотников типов Shahed-136/131.

"Шахедами" российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления - с восточного побережья Азовского моря (Приморско-Ахтарск).

Также враг запустил четыре зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300. Россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Предварительно, ночная атака прошла без жертв.