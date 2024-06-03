Отмечается, что с начала суток общее количество боевых столкновений увеличилось до 59.

Российские оккупанты активизировались на Харьковском и Северском направлениях. На Покровском - больше всего боев. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 13:30.

В частности, отмечается, что с начала суток общее количество боевых столкновений увеличилось до 59.

"Враг активизировался на Харьковском направлении. Продолжается бой возле Липцов. На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них три в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются. Враг применяет УАБы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки", - говорится в сообщении. Видео дня

Также, как проинформировали в Генштабе, враг активизировался на Северском направлении, где общее количество атак врага за сегодня возросло до восьми, шесть из которых продолжаются в районе Роздоловки. Продолжаются боестолкновения на Краматорском направлении.

"На Покровском направлении наиболее горячо. Количество боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию. На Времовском направлении противник при поддержке авиации перешел к активным действиям. На Ореховском направлении было отбито три попытки врага улучшить свои позиции в районах Роботино и Малой Токмачки. Враг применил авиацию", - говорится в сводке.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки в районе Крынок.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области российские захватчики за прошедшие сутки вновь атаковали Нестригу - остров, который является частью правобережья Днепра и имеет важное значение для размещения военных позиций. Штурм был безуспешный - потерь позиций не было, но, однако держать там оборону достаточно сложно. Потому что фактически населенного пункта нет, так же как и соответствующей застройки нет.

На Харьковщине украинские защитники начали работать западным оружием по врагу на территории РФ, - заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко. Он отметил, что сейчас идет накопление оружия и боеприпасов, поступающих в рамках помощи стран-союзников. По убеждению Федоренко, достаточное количество этих средств позволит кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев.

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