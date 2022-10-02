Повторить 24 февраля оккупантам точно не удастся.

По состоянию на сегодня, 2 октября, на территории Беларуси еще нет 20 тысяч мобилизованных россиян, размещение которых прогнозирует разведка, но РФ готовится разместить определенный контингент.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

По его словам, сейчас идет очередной раунд учений "Северный ураган" по перекрытию границы с Беларусью и отработке различных сценариев, где задействованы украинские войска Нацгвардии и пограничники.

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"Отрабатывают они успешно в разных областях. Техника есть, оружие есть, минирование автодорог проведено, территориальная оборона все укрепила", - пояснил военный эксперт.

Он подчеркнул: даже если потенциально какое-то движение из Беларуси будет, то противодействовать есть чему.

"24 февраля повторить точно не удастся, тем более, не говоря о каких-то захватах территорий на Западе нашего государства или еще где-то. А белорусская армия продолжает традиционно, состояние такое же, они не намерены участвовать непосредственно в этой войне с помощью своих военных контингентов", - сказал Мусиенко.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. Соотношение опытных и мобилизованных должно составлять один к пяти.

Справка УНИАН. Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной. Кроме того, с территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как на Россию наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем, сейчас регулярная белорусская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину, хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им учения на территории РФ.

Накануне стало известно о переброске на аэродром "Барановичи" трех российских истребителей Су-30 Последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали белорусскую территорию.

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