В этот раз ВСУ не будут ждать, когда сапог оккупанта переступит через нашу государственную границу.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что в случае, если вражеские войска совершат попытку наступления на северные регионы Украины с территории Беларуси, их ждет неудача.

Как он отметил в видео на своем YouTube-канале, прорыв границы, как в феврале, уже невозможен.

"24 февраля передовые отряды или авангард подъехал к [украинским] пограничным пунктам, быстро разгромил пограничные наряды, потому что там некому было особо защищать, и далее произошел прорыв границы, они продвигались в колоннах. Как будет выглядеть ситуация сейчас? Они также в колоннах будут выдвигаться к границе, но там уже их встречают укрепрайоны. Что надо делать? На имеющейся местности – в узком проходе, это для нас огромное преимущество – придется разворачиваться в предбоевой или боевой порядок, атаковать границу. Вклинения, как это было 24 [февраля] уже не будет. И еще хочу сказать: в этот раз мы не будем ждать, когда сапог оккупанта переступит через нашу государственную границу. Мы будет наносить огневое поражение на всю дальность досягаемости наших огневых средств по мере выдвижения колонн противника в направлении границы", – считает Жданов.

По мнению эксперта, "никакого вторжения уже не будет, они могут убиться об наши укрепрайоны вдоль беларуско-украинской границы".

Он подчеркнул, что украинские защитники будут давать отпор враг независимо от того, беларусы это или россияне.

"Будут это беларуские войска, будут это российские войска – нам все равно, будет защищаться всеми доступными методами. Тем оружием, которое будет у нас на тот момент, когда будет попытка вторжения", – добавил он.

Участие Беларуси в войне против Украины

Беларусь, хотя и спустя семь месяцев полномасштабной войны РФ против Украины все еще воздерживается от прямого участия в ней, предоставляет российским войскам возможность перемещать военных и технику по своей территории, наносить ракетные удары по украинским городам.

Помимо этого, в течение всего этого времени беларуские войска находятся в состоянии боевой готовности, тут продолжаются военные учения.

ЕС и США вводят санкции не только проти россиян, но и против беларуских чиновников, военных в связи с участием страны в войне.

В Минобороны Украины подчеркивают, что угроза со стороны Беларуси сохраняется, и исключать ее нельзя.

Ранее в сентября стало известно, что в Минск прибыли российские наемники из ЧВК "Лига" (ЧВК Вагнера). Тогда украинцев предупредили о возможных провокациях на украинско-беларуской границе.

Появлялись и сообщения о том, что в Беларуси, вероятно, готовятся к приему из РФ воинских эшелонов. Также в Беларуси продолжается проверка аэродромов для их вероятного использования российскими военными.

По данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.

Также на фоне объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации заговорили о возможной мобилизации и во втянутой в войну против Украины Беларуси. Непризнанный президент страны Александр Лукашенко уверяет, что в РБ мобилизации не будет.

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