Мобилизованные должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца.

Россия размещает на территории Беларуси 20 тысяч мобилизованных, что представляет угрозу как для Украины, так и для суверенитета самой республики.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в новом выпуске программы "Аргумент".

Юсов отметил, что по-прежнему Путин будет пытаться втянуть Лукашенко в непосредственные бои против Украины.

"Задача, которую ставит перед собой путинский режим, - втянуть полноценно Беларусь в войну для участия в наземной операции. Лукашенко пока сопротивляется. Но видим, что давление усиливается, и 20 тысяч "чмобиков" готовятся к размещению на территории Беларуси", - сказал представитель разведки.

И это угроза не только для Украины, добавил Юсов.

"Это увеличение оккупационного корпуса на территории независимого государства (пусть и с внутренним режимом). Это давление и для самого Лукашенко: это штык, который может быть за него и против него. Это, конечно, серьезная сила", - пояснил Юсов.

В разведке подчеркнули, что Украина заранее узнает о таких движениях и о намерениях Беларуси.

"Сегодня можем констатировать, что Лукашенко пока не собирается втягивать армию в полномасштабную операцию", - ответил представитель ГУР.

Как писал УНИАН, по данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ до конца месяца. Соотношение опытных и мобилизованных должно составлять один к пяти.

Участие Беларуси в войне с Украиной

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Накануне стало известно о переброске на аэродром "Барановичи" трех российских истребителей Су-30. Последние перелеты российских истребителей между РФ и Беларусью фиксировали еще в конце марта, когда самолеты покидали белорусскую территорию.

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