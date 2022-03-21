Президент подчеркнул, что власть будет снова и снова пытаться доставить украинцам самое необходимое.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть будет вызволять водителей и врача из гуманитарной колонны на Харьковщине, с которыми пропала связь.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что в течение суток 20 марта работали только 4 гуманитарных коридора, по которым эвакуировали 7 тыс. 295 человек.

Зеленский добавил, что почти 4 тысячи мариупольцев за день прибыли в Запорожье.

Он добавил, что завтра утром власти готовятся направить в Мариуполь еще новые автобусы, чтобы продолжить эту миссию.

"Более 3 тысяч человек спасли в Киевской области. Но в Харьковской области... Российские войска захватили нашу колонну, наш гуманитарный груз для города Волчанска. Нет связи сейчас с шестью людьми. Пять водителей и один врач. Будем их вызволять. Будем снова и снова пытаться доставить нашим людям самое необходимое", - отметил он.

Напомним, ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о потере связи с гуманитарной колонной, которая направлялась в Волчанск.

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