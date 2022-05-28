Атаку осуществили во взаимодействии бойцов ССО и артиллерии ВСУ.

Воины Сил специальных операций АЗОВ и артиллерия Вооруженных сил Украины устроили ад российским захватчикам.

Видео мощной атаки на позиции противника появилось в Telegram ССО АЗОВ.

"За кадром осталась опасная работа наших бойцов, которые занимались корректировкой огня, находясь под обстрелами российских оккупантов. Результат - меткие попадания по позициям врага", - говорится в сообщении.

Бойцы также анонсировали вторую часть этой атаки. Ее обнародуют вскоре.

Разгром вражеских позиций зафиксировали с воздуха. Благодаря беспилотнику бойцам удалось зафиксировать позиции оккупантов и помочь артиллерии с координатами. Свое чередом артиллеристы ударили по цели и нанесли врагу потери.

Как сообщал УНИАН, неподалеку Гуляйполя Запорожской области украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады разгромили технику и живую силу российских оккупантов.

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