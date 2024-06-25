На фотографии видны не менее 2 очагов пожара.

25 июня 2024 года в Главном управления разведки сообщили о поражении склада боеприпасов в Воронежской области РФ.

Русская служба "Радио Свобода" поделилась спутниковым снимком, на который попал пожар на складе боеприпасов в Ольховатке Воронежской области РФ. Он был сделан 25 июня.

"На фотографии видны не менее 2 очагов пожара, что соответствует рассказам местных жителей о двух дронах, атаковавших склад в ночь на вторник. На видео, снятых местными жителями, отчетливо слышны звуки вторичной детонации", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что по данным сервиса Wikimapia, склад боеприпасов россиян был оборудован на территории бывшей фермы.

Поражение склада боеприпасов под Воронежем: что известно

Ночью 25 июня в Воронежской области РФ произошла "бавовна". В Ольховатке на площадках со снарядами общей площадью в 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.

Подчеркивалось, что операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР.

Стоит отметить, что ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов говорил, что РФ не почувствует на себе последствий развязанной против Украины войны, пока боевые действия локализованы на территории нашей страны – войну нужно переносить на территорию России. Поэтому ведомство начало проводить серьезные операции на территории страны-агрессора.

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