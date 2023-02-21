От неизвестного придатка РФ до главного тренда: как за год войны изменилось отношение к Украине в мире

Даже спустя 30 лет после обретения независимости, об Украине многие в мире либо вообще не знали, либо считали ее каким-то придатком России. Сейчас же, заплатив ужасную цену, наша страна стала настоящим мировым трендом. УНИАН проанализировал, как за первый год полномасштабной войны России в Украине мир изменил отношение к нашей стране и ее гражданам.

Путешествуя по Европе до полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, украинцы регулярно попадали в неприятные ситуации, когда их постоянно путали с россиянами. В основном европейцы делали это без злого умысла, а просто из-за наивной неосведомленности и десятилетий кропотливой работы рашистской пропаганды.

Сколько раз уличные торговцы или официанты с широкой улыбкой говорили украинцам "Спасибо" или "До свиданья", думая, что своими познаниями в русском языке они делают нам приятно? Или случайные знакомые, услышав "Из Украины" в ответ на вопрос "Откуда вы?", говорили: "А это где-то возле России?" или, еще хуже: "Это же часть России?". Или начинали рассказывать, как им нравится русская литература или как они хотят поехать в Питер, будто жителей Украины это должно как-то волновать. А украинцы по большей части на это никак не реагировали, не желая нарываться на конфликты или страдая от комплекса неполноценности, в котором мы тоже смело можем винить "братский народ".

Но 24 февраля 2022 года изменило все. Теперь Украина и украинцы – в топе. Ими восхищаются, для них открывают все двери, им всячески помогают. Звезды мирового уровня поддерживают Украину, иностранцы называют украинцев самой смелой нацией и говорят, что хотят "такого президента как Зеленский", а еще начинают учить украинский язык. Мы видим по результатам многочисленных опросов, что большинство жителей цивилизованного мира положительно относятся к украинцам и желают, чтобы их правительства продолжали поддержку Украины. Вот только за такое привилегированное отношение украинцы ежедневно платят страшную цену – на фронте, в мирных городах и в эвакуации.

Беспрецедентная помощь беженцам

С самого начала полномасштабной войны украинцы получили беспрецедентную поддержку со стороны большей части цивилизованного мира. Причем помощь эта была всеобъемлющая, и, что очень важно, она продолжается до сих пор – несмотря на надежды россиян, "мир не устал", "Европа не замерзла", "никто ничего не забыл".

В первый же день российского военного вторжения Европа открыла для украинцев границы, позволив нашим гражданам находиться в странах шенгенской зоны дольше предусмотренных для жителей третьих стран 90 дней. Более того, в течение длительного времени украинских граждан пропускали через границу ЕС даже без необходимых для этого загранпаспортов и с животными без документов. Также моментально были отменены все ограничения, действовавшие на тот момент из-за пандемии коронавирус.

В то же время, европейцы молниеносно мобилизовались и развернули мобильные пункты приема беженцев, где им давали место для отдыха, одежду, лекарства, еду и в целом все необходимое. В соседней Польше, особенно в Перемышле, такие пункты приема по полной работали даже летом. Местные волонтеры буквально ловили украинцев сразу после прохождения паспортного контроля, и не разбираясь, с какой целью они приехали – приглашали поесть и выпить горячего чая. К зиме пунктов осталось меньше, но они все равно есть. Однако и потребность в них значительно снизилась – потоки беженцев через границу нормализовались, большинство украинцев пересекают ее уже с "пониманием дела", и далеко не все наши сограждане сейчас едут в Европу именно для поиска убежища.

При этом во многих странах делали для украинцев бесплатными или с ощутимыми скидками многие полезные услуги – билеты на транспорт, временное проживание в гостиницах, мобильная связь, вход в музеи и тому подобное. Кафе и рестораны также периодически угощали украинцев бесплатными обедами. Во многих странах льготы для украинцев действовали довольно долго, а некоторые не отменили часть из них до сих пор.

К примеру, литовский Вильнюс и сейчас предлагает переселенцам из Украины бесплатный проезд в городском транспорте и входные билеты в музеи. Также столица Литвы запустила волонтерскую программу, в рамках которой жители города могут взять "под свое крыло" украинцев, приехавших в город на временное проживание, и помочь им быстрее адаптироваться.

На самом деле, помощь очень большая – и выходит далеко за пределы особо дружественных Польши или Литвы, и даже за пределы ЕС. Свои чрезвычайно удобные программы для украинских переселенцев запустили и Великобритания, США, Канада, Япония и многие другие страны.

Также немало иностранных государств предложили украинцам бесплатное жилье – иногда они даже могли жить на таких условиях достаточно долго. Сейчас же страны отходят больше к практике лимитированных по времени льгот, чтобы они предоставлялись тем, кто прибывает впервые, как, например, теперь делает Польша, а не живет там уже в течение года.

Конечно, нашлись скептики, которые на радость россиянам начали старую-добрую песню о том, что "одни белее других", мол, украинцам всюду помогают, а вот беженцам из Африки и Ближнего Востока так не помогают. Но будем честны, украинцы всегда отличались трудолюбием, поэтому только обустроившись на новом месте, большинство из них быстро искали работу или спрашивали, как можно отблагодарить местные общины – убирали, волонтерили, что-то помогали, вместо того чтобы годами сидеть на соцпомощи в приюте для беженцев.

За это местные более дружелюбно относились к украинцам, ведь некоторые страны, приняв наших граждан на временное проживание, смогли частично решить свои проблемы с дефицитом рабочей силы. Более того, осенью 2022 года специалист Центра исследований миграции при Варшавском университете Мацей Дущик привел интересную статистику – с начала полномасштабного вторжения украинцы, бежавшие от войны в Польшу, оплатили там 2 миллиарда евро налогов. Это втрое больше суммы, которую страна потратила на помощь для них.

Конечно, наивно будет идеализировать всех украинцев. Мы также слышали и менее приятные истории о злоупотреблении гостеприимством со стороны переселенцев из Украины. Однако, на самом деле таких случаев в целом намного меньше, и, будем честны, очень часто мы прекрасно знаем, кто запускает черную пиар-кампанию против украинцев, чтобы поссорить их с жителями принимающих стран.

Упрощение визового режима

Если говорить именно о полной отмене виз для украинцев, до официально за 2022 год количество безвизовых стран для граждан Украины увеличилось лишь на три – с 141 на начало года до 144 на его конец.

Наиболее заметной в этом контексте стала отмена виз для украинцев Ирландией 25 февраля 2022 года – эта небольшая островная страна, которая так и не изъявила желания присоединиться к шенгенской зоне, после брексита оставалась единственной в ЕС, которая до сих пор требовала от граждан Украины получения виз. Сейчас Ирландия оказывает мощную поддержку украинцам, в том числе приняв к себе на достаточно выгодных условиях такое большое количество наших граждан, какое возможно в ее масштабах. И, что важно, безвизовые условия въезда сейчас действуют для всех украинцев, а не только для тех, кто отправляется в Ирландию в поисках временного убежища.

Для сравнения, Великобритания, Канада и США, которые до сих пор имеют визовые режимы с Украиной, также ввели льготные условия въезда для беженцев от войны из нашей страны. Впрочем, упрощенные условия действуют только если украинцы подаются на специальные государственные программы от правительств этих стран. Если же гражданин Украины хочет попасть в эти страны с частной целью – тогда придется оформлять визу на действующих до войны условиях.

Еще одним важным шагом стали разрешения правительств многих стран гражданам Украины дольше находиться на их территории без виз и обязательного оформления убежища. В частности, еще в начале марта 2022 года ЕС разрешил украинским беженцам находиться на своей территории без виз один год. Также дольше находиться без виз украинцы могут и во многих других странах, не входящих в ЕС, среди них – Азербайджан.

В целом, за год полномасштабной войны ситуация с поиском временного убежища украинцами за рубежом стабилизировалась. Если в феврале-марте люди бежали абы куда, хоть бы спастись, то сейчас они подходят к вопросу более взвешенно, сравнивая разные варианты. За это время многие украинцы уже смогли определиться, где они остановятся, чем они будут заниматься и какую форму временной защиты они выберут. В то же время, и страны, которые принимают украинцев, уже совладали с потоками беженцев и выработали четкие условия приема временных переселенцев из Украины, поэтому хаоса в этом процессе уже нет.

Солидарность с народом Украины

Говоря о поддержке Украины жителями многих других стран, конечно, нельзя забывать и о помощи от обычных граждан, которые не оставили украинцев один на один с бедой с первых дней войны. Немало людей со всего мира собирали и до сих пор собирают самую разнообразную гуманитарную помощь для украинцев и их друзей меньших, донатят в различные фонды, устраивают акции, помогают адаптироваться на местах и, конечно, поддерживают морально.

Те, кто активно пользуется соцсетями, особенно Twitter и Instagram, не могли не заметить увеличение количества подписчиков со всего мира, которые искренне интересуются актуальной ситуацией в Украине и пытаются как-то помочь.

Украина теперь – сверхпопулярный тренд в соцсетях: иностранцы исследуют украинскую культуру, мечтают приехать в Украину после победы, изучают украинский язык и принимают активное участие в информационной войне, некоторые даже объединяются в целые движения. Например, NAFO (North Atlantic Fella Organization), которые безжалостно троллят россиян в соцсетях и активно борются с российской пропагандой.

В то же время на улицах многих городов мира стало действительно много Украины – желто-голубые флаги, плакаты со словами поддержки, различные акции и митинги, заведения с национальной кухней, музыка и многое другое. Это, с одной стороны, поддерживает украинцев, а с другой – формирует имидж Украины за рубежом. Это то, что мы в свое время прозевали, в отличие от россиян, которые продвигали свои захватнические нарративы не один десяток лет.

На самом деле, любая поддержка от иностранцев, то ли материальная, то ли волонтерская, то ли моральная, то ли информационная, очень помогла украинцам держаться в условиях войны, особенно тем, кто остался на родине, ведь понимание того, что мы не остались одни с этой бедой, действительно вдохновляет.

Звездная поддержка

А еще с началом полномасштабной войны Украина ворвалась на социальные страницы огромного количества всемирно известных знаменитостей. И пусть часть из них приобщалась "потому что так надо для имиджа", но это все равно дополнительная информационная поддержка от тех, к чьему мнению прислушивается огромное количество людей со всех уголков мира. Кто-то ограничился парой-тройкой репостов в первые месяцы вторжения, а кто-то, как Стивен Кинг, до сих пор продолжает напоминать миру об Украине. Кто-то, как Бенедикт Камбербэтч, вызвался принять у себя украинских беженцев, а кто-то, как Орландо Блум, помогал переселенцам в пунктах помощи в Молдове.

Немало мировых знаменитостей почти за год войны уже успели побывать в Украине с гуманитарной миссией – среди них Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, Кэрри Фукунага и Мишель Азанавичус. Активнее всего Украину поддерживает актер и режиссер Шон Пенн, который уже не один раз приезжал в Украину и встречался с президентом Зеленским. Он даже снял документальный фильм о событиях в нашей стране, а также является своеобразным послом Украины на престижных киноиментах, регулярно продвигая на них видеообращения украинского президента.

Еще одним мощным полем работы стала платформа United24, запущенная по инициативе украинских властей. Ее амбассадорами стали немалое количество известных людей – актеры, музыканты, режиссеры, спортсмены, ученые, космонавты, бывшие политики. Среди них и исполнитель роли легендарного Люка Скайуокера из "Звездных войн" Марк Хэмилл, и историк Тимоти Снайдер, и астронавт Скотт Келли, и рок-группа Imagine Dragons, и актриса Барбра Стрейзанд, и многие другие.

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Украина при трагических условиях превратилась в один из главных мировых трендов, и это дало нам много преимуществ и возможностей. Теперь же задача украинцев разумно воспользоваться ими, в первую очередь, для лучшего будущего Украины. Если вы временно за границей – набирайтесь опыта, учитесь полезному, помогайте другим, донатьте на ВСУ и волонтерьте. Если вы в Украине – доказывайте своим примером, что за эту страну и ее людей стоит бороться всем вместе, и что вы цените всю помощь, которую оказывают зарубежные друзья. А еще – при любой возможности формируйте положительный имидж Украины, ведь сейчас для этого идеальное время. Не злоупотребляйте гостеприимством, ведите себя достойно и уважайте себя и других. Тогда все у нас будет Украина.

Марина Григоренко