Оккупационные войска препятствовали работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сегодня российские оккупанты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

"В течение текущих суток, 19 марта обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по позициям украинских защитников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе также отмечают, что Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают достигнутые договоренности о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

В то же время, украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о грубых нарушениях со стороны российско-оккупационных войск на территории ОРДЛО. В частности, вооруженные силы РФ и в дальнейшем препятствуют плановой работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем подавления радиосигналов управления беспилотных летательных аппаратов миссии.

"15 марта, пролетая над районами между населенными пунктами Авдеевка и Докучаевск, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех радиосигнала вследствие глушения. Кроме того, этот БПЛА подвергался воздействию помех радиосигнала обоих модулей GPS во время полета над районами между Докучаевском и Зеленым", - говорится в сводке.

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17 марта, пролетая над населенным пунктом Богдановка, БПЛА СММ малого радиуса действия также подвергался воздействию помех радиосигнала. Кроме того, миссией в очередной раз зафиксированы многочисленные факты минирования оккупантами дорог и участков местности на временно оккупированных территориях.

"Указанные действия со стороны наемников носят системный характер и свидетельствуют об их нежелании соблюдать достигнутые договоренности. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинскую сторону СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - сказано в сводке.

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Автор: Виталий Саенко