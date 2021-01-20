Председатель ОБСЕ впервые посетила зону ООС и заявила о приоритетности урегулирования ситуации на Донбассе. В рамках визита Анн Линде запланирована поездка на КПВВ «Золотое».

Действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде посетила зону проведения операции Объединенных сил и заявила о приоритетности урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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«Сегодня в район проведения операции Объединенных сил прибыла иностранная делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде», - говорится в сообщении.

Указывается, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и представителями командования Объединенных сил делегация посетила Луганщину.

В частности, Линде отметила, что это ее первый рабочий визит в должности председателя ОБСЕ.

«Хочу заверить в моей полной поддержке по отношению к Украине. Одним из приоритетов для нашей организации будет урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее. Основой для этого будут те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ. Также мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса, - подчеркнула она.

Также в рамках визита председателя ОБСЕ запланирована поездка на КПВВ «Золотое».

В интервью "Европейской правде" Анн Линде подчеркнула, что конфликт на Донбассе не станет "замороженным" и его не стоит так называть.

На вопрос о том, может ли Донбасс превратиться в замороженный конфликт, она ответила:

"Нет. И я категорически против того, чтобы называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Ибо это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить".

Анн Линде отметила, что не считает нынешнюю ситуацию с Донбассом "замороженным" конфликтом, потому что по этому поводу продолжается работа Трехсторонней контактной группы и переговоры в Нормандском формате.

Она также отметила, что не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированными районами Луганской и Донецкой областей, потому что это не позволит установить устойчивый мир.

Как сообщал УНИАН, Швеция с 1 января переняла от Албании председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Линде 14 января подчеркнула, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена включая территорию оккупированного Россией Крыма.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров