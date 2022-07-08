Эксперт подчеркнул, что ВСУ проводят на херсонском направлении контрнаступательные действия, а не контрнаступление.

Оккупированный Херсон при условии огневого преимущества и достаточного количества войск можно за два дня взять в осаду. После этого потребуется провести спецоперацию либо выдвинуть ультиматум оккупантам с требованием сдаться.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в ходе прямого эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, в случае осады города расположенный рядом с ним Антоновский мост через Днепр нужно "отрезать" для врага.

"Тогда у них остается [для отступления] только река Днепр, на веслах, лодках... Личный состав можно вывезти, но надо брать в огневой мешок. Артиллерия должна работать по Днепру и не давать группировке выйти. Такой вариант можно рассматривать, но самое главное - наличие резерва, необходимых сил и средств для того, чтобы обложить город", - пояснил эксперт.

Жданов подчеркнул, что сейчас на херсонском направлении ВСУ не проводят контрнаступление - идут контрнаступательные действия.

"Они имеют успех. Мы пытаемся развивать этот успех максимально, сколько можем. Но там идут очень ожесточенные позиционные бои, работает артиллерия, авиация - как наша, так и российская. Друг друга лупят со страшной силой, они пытаются сдержать наше продвижение, мы пытаемся продвинуться вперед. Такая картина там складывается. Но говорить о том, что завтра мы пойдем в наступление - нет, нечем. Пока что нечем", - объяснил он.

Как сообщалось, в американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Продвижение ВСУ на юге Украины подтверждает также президент Владимир Зеленский.

По словам бойца ВСУ и активиста Евгения Карася, хорошие новости по поводу освобождения Херсона могут быть уже в июле.