Бойцы признаются, что выбивать врага даже с посадок - дело не из легких.

Украинские военные наступают в районе Бахмута, пытаются обойти город с флангов, чтобы вытеснить врага из города. Продвигаются буквально от посадки к посадке.

Корреспондент ТСН Александр Загородный узнавал, могут ли украинские военные наступать быстрее. На фронте он встретился с бойцами знаменитой 3-й штурмовой бригады.

Раньше под Бахмутом стояли "вагнеровцы", вспоминает командир с позывным "Тренер", у тех была своя тактика: шли большими силами на штурм без техники. Теперь наемников Пригожина заменили на кадровых военных РФ, украинские бойцы надеялись, что станет легче атаковать, но это не так.

"Не нравится, когда изображают российскую армию в формате "доходяг, алкашей, хлюпиков". На самом деле это довольно профессиональные солдаты, если мы говорим о регулярных силах, об офицерах, выполняющих свои задачи. Да, с мобилизованными чуточку легче", - говорит "Тренер".

Командир вспоминает недавний бой, почти удалось выбить из посадок врага, с десяток россиян сбежали, но трое остались и отстреливались, пока их не уничтожили. Поэтому и так тяжело даются эти посадки, и поэтому военные не любят вопросов о том, когда начнется большое наступление.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские военные с начала июня 2023 года пошли в контрнаступление на юге страны и на Бахмутском направлении.

2 июля Институт изучения войны сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и достигли успехов к северо-западу от Великой Новоселки.

В тот же день представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что украинские бойцы продвинулись на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага.

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